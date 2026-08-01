Chính trị

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương (Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 31/7/2026).

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương (Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 31/7/2026).

Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điều 2 của Quyết định nêu rõ chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuyên giáo #Dân vận #Mặt trận Tổ quốc
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