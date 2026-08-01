Hội nghị Ngoại giao 33: Bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia, dân tộc

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, trình bày các tham luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển

Trình bày tham luận phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột và bất ổn tiếp diễn ở nhiều nơi, Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt quan điểm “hai kiên định,” “hai đẩy mạnh,” “hai ngăn ngừa,” trong đó kiên định chính sách quốc phòng “bốn không,” đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đề cập tới yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phối hợp thực hiện nhất quán quan điểm, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, phối hợp nghiên cứu, tham mưu những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước trong quan hệ quốc tế; tham mưu phát triển quan hệ với các đảng chính trị, các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực; tham mưu ứng xử của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế, khu vực nhạy cảm, các điểm nóng; giải quyết các vấn đề đối ngoại nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và các nguồn lực từ bên ngoài, không ngừng nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, phối hợp tốt trong tổ chức các hoạt động ngoại giao, đối ngoại cấp cao, trao đổi đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cả song phương và đa phương, tăng cường tin cậy chính trị, tin cậy chiến lược, tạo nền tảng thuận lợi cho hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.

Thứ tư, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ, nhất là về chiến lược.

Thứ năm, tăng cường hiệp đồng, phối hợp, hỗ trợ trong triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại, nhất là trong tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng như đón tàu hải quân nước ngoài thăm Việt Nam, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Thứ sáu, phối hợp trong xây dựng lực lượng, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tùy viên quốc phòng, tùy viên quân sự, Văn phòng Tùy viên quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ bảy, phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thực tiễn và khả thi; đồng thời triển khai hiệu quả Quy định số 392-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Nghị quyết 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của ngành Ngoại giao, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Củng cố vành đai an ninh ngoài biên giới

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết từ năm 2025 đến nay, trước hàng loạt chủ trương đột phá mang tính bước ngoặt của Đảng cùng với thành công của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách đột phá, tinh thần hành động cao và các hoạt động đối ngoại chủ động, đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của chính giới nhiều nước và dư luận quốc tế về Việt Nam.

Nhiều chính giới và dư luận quốc tế đánh giá Việt Nam không còn chỉ là một bên tham gia các tiến trình đối ngoại mà đã trở thành quốc gia có khả năng đề xuất, định hình chương trình nghị sự, từng bước khẳng định vai trò là một chủ thể chiến lược với năng lực tự chủ, triển khai quyết sách nhanh và đóng góp tích cực vào các vấn đề khu vực, quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết để đóng góp vào thành tựu chung của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và các định hướng đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng.

Công tác đối ngoại Công an nhân dân được xác định là trách nhiệm của tất cả công an các đơn vị địa phương, với sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy theo hướng chủ động, dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Từ năm 2025 đến nay, lực lượng Công an đã ký kết 73 điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự; mở rộng hợp tác giữa công an các địa phương với đối tác nước ngoài; chủ động đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả truy bắt tội phạm, được các nước ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Đặc biệt, việc tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Hà Nội với số lượng quốc gia tham gia ký kết ở mức kỷ lục đã tạo dấu ấn của Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã chủ động tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng nội dung đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, hỗ trợ xử lý sức ép từ cạnh tranh giữa các nước lớn, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia.

Hoạt động đối ngoại cũng góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút chuyên gia quốc tế, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, an ninh năng lượng; đồng thời tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đánh bạc trực tuyến, xuất nhập cảnh trái phép và củng cố “vành đai an ninh từ xa.”

Lực lượng Công an cũng tích cực chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cấp độ cao hơn, tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; củng cố vành đai an ninh ngoài biên giới, tăng cường bảo vệ công dân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm “lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh trật tự được đảm bảo đến đó."

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ nâng tầm tham mưu chiến lược, góp phần xử lý hiệu quả các thách thức liên quan đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và thúc đẩy chuyển giao công nghệ có chọn lọc vào những lĩnh vực then chốt.

Theo Bộ trưởng, lực lượng Công an cũng sẽ phát huy vai trò trong các lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn; thúc đẩy xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới trong ASEAN và các chuẩn mực về phát triển khoa học, công nghệ lấy con người làm trung tâm.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định hiệu quả của công tác đối ngoại không được đo bằng số lượng đoàn ra, đoàn vào hay văn kiện ký kết, mà phải được đánh giá bằng những đóng góp thực chất đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đối ngoại, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới./.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sâu sắc và bao trùm trong đó, đã đề ra những định hướng quan trọng cho công tác đối ngoại.

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