Lào Cai hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực sạt lở do mưa lớn

Từ đêm 31/7 đến sáng 1/8/2026, mưa lớn trên địa bàn xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường, ruộng lúa mới cấy và làm sạt lở taluy dương một số điểm; ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương phía sau nhà ông Vàng Văn Thải và bà Nông Thị Hà, cùng trú tại thôn Bản Vai, bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 9 nhân khẩu đang sinh sống.

Sáng 1/8, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng đã yêu cầu lãnh đạo thôn khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Công an xã Bát Xát đã kịp thời huy động 18 cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển tài sản, vận động các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Xát cũng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với các gia đình, đảm bảo theo quy định.

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Bát Xát phối hợp vận chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Kiểm tra tình hình thiệt hại tại một số thôn trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng đã động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu các thôn và các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Xát cũng đề nghị các thôn cần chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng trong mùa mưa bão, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ khi thời tiết cực đoan xảy ra.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tổ chức căng dây cảnh báo, điều tiết giao thông tại các tuyến đường, khu vực ngầm tràn bị ngập nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời nhắc nhở người dân không đi qua các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong thời điểm mưa lũ./.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.