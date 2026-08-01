Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và dông trên khu vực Xuân Mai, Trần Phú (Hà Nội).

Dự báo, từ nay đến khoảng 14 giờ 35 ngày 1/8, khu vực nói trên và vùng lân cận như Phú Nghĩa, Quảng Bị, Hoà Phú sẽ có mưa rào và dông. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường, xã khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 12 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 1/8, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại các xã, phường: Bum Nưa, Pa Tần, Phong Thổ, Hồng Thu, Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Hua Bum, Lê Lợi, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Tân Phong, Khun Há, Pu Sam Cáp, Nậm Cuổi, Nậm Sò. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 1/8, khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to như: Pa Vệ Sử là 68mm, Tả Ngảo 56,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Thời tiết ngày 1/8: Tây Bắc bộ và Thanh Hóa mưa to cục bộ Theo dự báo, ngày và đêm 1/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

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