Tây Ninh: Chuẩn hóa dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên môi trường số

Nhằm tham gia xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo mô hình tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, tập trung chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để kết nối, cập nhật, đồng bộ, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính theo lộ trình của Chính phủ.

Tỉnh hướng tới bảo đảm dữ liệu xử lý vi phạm hành chính được tạo lập, cập nhật, quản lý và khai thác thống nhất, đúng thẩm quyền, đúng mục đích; phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật.

Đây cũng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị từng bước khai thác dữ liệu phục vụ phân tích tình hình vi phạm, phòng ngừa vi phạm, hoạch định chính sách và nâng cao chất lượng quản lý.

Tây Ninh tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin, phần mềm đang quản lý trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính; phân loại dữ liệu đã có khả năng kết nối, chia sẻ, dữ liệu cần chuẩn hóa và dữ liệu cần tiếp tục tạo lập, cập nhật.

Trên cơ sở đó, tỉnh chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, danh mục dùng chung, cấu trúc dữ liệu, biểu mẫu, phương thức cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan.

Mục tiêu trong năm 2026 là hoàn thành các điều kiện cần thiết để kết nối, cập nhật, đồng bộ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; tổ chức cập nhật dữ liệu phát sinh mới, đồng thời từng bước rà soát, chuẩn hóa, bổ sung dữ liệu lịch sử theo mức độ sẵn sàng, khả năng chuẩn hóa và giá trị khai thác.

Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc “một dữ liệu, một lần tạo lập, dùng nhiều lần,” bảo đảm dữ liệu được cập nhật đúng nguồn, đúng thẩm quyền, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Người dân Tây Ninh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu nghiệp vụ; việc phân quyền truy cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu phải được kiểm soát, giám sát theo quy định.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hăn, tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ với 13 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: hoàn thiện khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật; rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu và hệ thống thông tin; xây dựng danh mục dùng chung, chuẩn dữ liệu, yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu; chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, nền tảng kết nối, ký số, xác thực điện tử; thực hiện kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, tỉnh phối hợp rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số phân tích dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm và hoạch định chính sách. Các nhiệm vụ về phát triển phần mềm nghiệp vụ, đào tạo, tập huấn, kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin cũng được triển khai đồng bộ.

Theo lộ trình, việc xây dựng, thử nghiệm, mở rộng và vận hành bước đầu Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện trong năm 2026 qua ba giai đoạn: chuẩn bị thử nghiệm hẹp từ tháng 7 đến tháng 8; thử nghiệm mở rộng từ tháng 9 đến tháng 10; mở rộng triển khai vận hành bước đầu trên phạm vi toàn quốc từ tháng 11 đến tháng 12.

Mục tiêu đến hết năm 2026 là hoàn thành phiên bản nền tảng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm khả năng tạo lập, cập nhật, kết nối, đồng bộ và khai thác dữ liệu ở mức độ cơ bản trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả triển khai được đánh giá qua các tiêu chí như: danh mục dữ liệu được chuẩn hóa; số lượng đơn vị được kết nối; số lượng hồ sơ, quyết định xử phạt, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được cập nhật; tỷ lệ dữ liệu đúng chuẩn./.

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