Kimi K3 và xu hướng mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Sau "cơn sốt" DeepSeek đầu năm 2025, làng công nghệ thế giới lại vừa chứng kiến một bước ngoặt mới mang tên Kimi K3.

Được công ty khởi nghiệp Moonshot AI trình làng ngày 17/7, đây hiện là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất từng được Trung Quốc công bố.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô hay khả năng thu hẹp khoảng cách với các "ông lớn" công nghệ Mỹ, Kimi K3 còn đang định hình lại một xu hướng mới: cuộc đua AI giờ đây không chỉ là mô hình nào thông minh hơn, mà là bên nào cung cấp giải pháp tối ưu chi phí hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Để hình dung độ lớn của Kimi K3, có thể nhìn vào con số 2.800 tỷ tham số. Tham số có thể ví như các "nút thần kinh" trong bộ não nhân tạo - càng nhiều nút, mô hình càng có khả năng hiểu và xử lý những vấn đề phức tạp.

Với quy mô này, K3 là mô hình AI lớn nhất mà Trung Quốc từng xây dựng. Còn theo công bố của Moonshot, K3 là mô hình mã nguồn mở lớn nhất thế giới, lớn hơn đáng kể so với mức hơn 1.500 tỷ tham số mà giới nghiên cứu ước tính cho mô hình Claude Opus 4.8 ra mắt hồi tháng 5/2026 của công ty Mỹ Anthropic.

Vậy K3 mạnh đến đâu? Trang đánh giá độc lập Artificial Analysis xếp mô hình này ở vị trí thứ ba thế giới về "trí thông minh," chỉ sau hai đại diện hàng đầu của Mỹ là Claude Fable 5 (của Anthropic) và GPT 5.6 Sol (của OpenAI).

Ở một số bài kiểm tra chuyên biệt - nhất là khả năng viết phần mềm - K3 thậm chí vượt qua nhóm mô hình đứng ngay sau tốp đầu như Claude Opus 4.8 hay GPT 5.5.Bản thân Moonshot tỏ ra khiêm tốn khi thừa nhận sản phẩm của mình vẫn thua kém rõ rệt hai mô hình dẫn đầu về trải nghiệm người dùng.

Dù vậy, nhóm phân tích của ngân hàng Bank of America đánh giá K3 là bước nhảy vọt thực sự, cho thấy ngay cả khi bị hạn chế về chip và năng lực tính toán, các công ty vẫn có thể tạo đột phá nhờ cách thiết kế thông minh hơn.

Mạnh hơn nhưng chưa "nhẹ" hơn

Điểm khiến giới chuyên môn chú ý nhất ở K3 nằm ở cách nó cân bằng giữa sức mạnh và chi phí. Các mô hình AI thế hệ mới được thiết kế theo kiểu "thưa": tuy sở hữu kho tham số khổng lồ, nhưng với mỗi câu hỏi cụ thể, mô hình chỉ "đánh thức" một phần nhỏ trong số đó.

Để hình dung, điều này giống một bệnh viện lớn có hàng nghìn bác sỹ nhưng mỗi ca bệnh chỉ cần gọi đúng vài chuyên gia phù hợp. Nhờ vậy, chi phí cho mỗi lần sử dụng giảm mạnh.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, K3 đạt mức "thưa" cao kỷ lục trong các mô hình đã công bố. Chi phí rẻ chính là vũ khí cạnh tranh của thế hệ mô hình này. Artificial Analysis tính toán rằng một tác vụ chuẩn tốn 2,75 USD nếu chạy trên Claude Fable 5, nhưng chỉ tốn từ 2-33 xu Mỹ trên các mô hình như Kimi 2.6 hay DeepSeek V4 Flash.

Chi phí của K3 có phần lớn hơn - khoảng 95 xu Mỹ - do quy mô và năng lực cao hơn, nhưng vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 mô hình hàng đầu của Mỹ.Tuy nhiên, rẻ khi sử dụng không có nghĩa là nhẹ về hạ tầng.

Dù mỗi lần vận hành chỉ dùng một phần nhỏ, toàn bộ 2.800 tỷ tham số của K3 vẫn phải nằm sẵn trong bộ nhớ máy chủ. Lượng tham số này tương đương khoảng 1,4 TB (1 TB = 1.024 GB) ngay cả sau khi đã nén.

Muốn chạy K3, doanh nghiệp vẫn phải sắm những cụm máy chủ AI đắt đỏ với chip nhớ dung lượng cao, như hệ thống Blackwell GB300 của Nvidia. Khác với “cơn địa chấn” DeepSeek hồi đầu năm 2025 khi thị trường lo AI sẽ cần ít phần cứng hơn hẳn, sự xuất hiện của K3 lại có thể tiếp tục nuôi dưỡng nhu cầu chip nhớ và chip tiên tiến của những nhà sản xuất hàng đầu như SK hynix (Hàn Quốc) hay TSMC (Đài Loan, Trung Quốc).

Làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI sẽ không dừng lại, mà chỉ đang dịch chuyển từ vi xử lý sang giải pháp lưu trữ có tốc độ truy xuất cao.

Cuộc chơi không còn của riêng những "ông lớn"

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đằng sau K3 là một công ty còn rất trẻ. Moonshot được thành lập đầu năm 2023 với sự hậu thuẫn của hai tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc là Alibaba và Tencent. Chatbot Kimi của công ty hiện là ứng dụng được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc trong nhóm sản phẩm thay thế ChatGPT, mang về doanh thu định kỳ hằng năm hơn 200 triệu USD tính đến tháng 4/2026.

Dù rất nhiều tiềm năng, giới chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp nên nhìn nhận K3 một cách bình tĩnh. Ông Patrick Moorhead, Giám đốc điều hành hãng phân tích Moor Insights and Strategy cho rằng những mô hình như K3 trước hết sẽ làm thị trường ứng dụng AI phình to nhanh hơn trong khi ngành công nghệ đang chuyển trọng tâm: giá trị không còn nằm trọn ở việc ai sở hữu mô hình to nhất, mà ở cách đưa mô hình vào sản phẩm phục vụ người dùng.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Aravind Srinivas, Giám đốc điều hành công ty ứng dụng AI Perplexity cho rằng bản thân các mô hình không còn là sản phẩm duy nhất.

Giờ đây, điều thị trường chú ý là cả hệ thống công cụ vận hành quanh nó.Thực tế sử dụng đang chứng minh nhận định đó: thay vì chọn một mô hình AI duy nhất, nhiều doanh nghiệp sử dụng các phần mềm trung gian để kết nối nhiều mô hình với nhau và xây dựng một hệ điều phối.

Ví dụ như nền tảng giao đồ ăn DoorDash, họ vẫn thuê AI đắt đỏ của Anthropic để phân tích các dữ liệu kinh doanh phức tạp nhất, nhưng giao các công việc chăm sóc khách hàng cơ bản cho các AI giá rẻ như Moonshot.

Chiến lược này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất mà không đẩy chi phí hoạt động tăng quá cao.

Với người dùng phổ thông và doanh nghiệp, sự xuất hiện của những "tân binh" như K3 rốt cuộc mang một tín hiệu đáng mừng: AI chất lượng cao đang ngày càng rẻ hơn, dễ tiếp cận hơn.

Trong một thị trường mà cách đây không lâu người mua gần như chỉ có vài lựa chọn định sẵn, quyền mặc cả đang dần thực sự chuyển về phía khách hàng./.

Tập đoàn phần mềm lớn nhất Ấn Độ đặt cược vào tương lai Trí tuệ Nhân tạo Tập đoàn TCS bước vào cuộc đua nhân tài trực tiếp với các "ông lớn" Microsoft, OpenAI hay Anthropic mặc dù lãnh đạo TCS chưa nêu rõ công ty sẽ tuyển dụng mới hay đào tạo lại nhân sự hiện có.