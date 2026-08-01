Campuchia mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới 5 nước ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời củng cố các liên kết thanh toán QR xuyên biên giới song phương với 5 quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm: Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.



Sáng kiến này - do Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) triển khai thông qua nền tảng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (Bakong) và hệ thống chuẩn hóa KHQR - đã đưa Campuchia trở thành một trong những trung tâm thanh toán có mức độ kết nối cao trong khu vực.

Thông qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của NBC, người dân Campuchia và du khách quốc tế có thể thực hiện thanh toán bán lẻ ngay lập tức bằng các đồng nội tệ tương ứng thông qua việc quét mã QR quốc gia trên mạng lưới các đối tác tại Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.



Với 5 kết nối song phương đang hoạt động, Campuchia hiện chỉ đứng sau Thái Lan về mức độ tích hợp thanh toán xuyên biên giới trong khối ASEAN. Đây là cột mốc quan trọng hướng tới một nền kinh tế số không biên giới tại khu vực Đông Nam Á./.

Phát triển kinh tế số ASEAN+3 thông qua liên kết về AI, năng lượng và thanh toán ASEAN+3 cần triển khai chiến lược phối hợp giữa phát triển AI, hạ tầng năng lượng và hệ thống thanh toán nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh số, giảm phụ thuộc vào hạ tầng tài chính dựa trên đồng USD.