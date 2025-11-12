Visa ra mắt Scan to Pay, nâng cao thanh toán mã QR liền mạch cho khách hàng

Visa - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới vừa ra mắt giải pháp Scan to Pay cho thanh toán QR, đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với hàng triệu đơn vị chấp nhận thanh toán nay đã có thể chấp nhận thanh toán Visa thông qua các ví điện tử và ứng dụng thanh toán phổ biến, người tiêu dùng sẽ có được nhiều lựa chọn và linh hoạt hơn bao giờ hết - dù mua sắm trong nước hay trong những chuyến đi nước ngoài.

Visa triển khai giải pháp Scan to Pay nhằm giúp chi tiêu hàng ngày trở nên đơn giản và thông minh hơn, được thúc đẩy bởi các đối tác với ứng dụng ngân hàng và ví điện tử hàng đầu, bao gồm Samsung Wallet (châu Á - Thái Bình Dương[1]) LINE Pay (Đài Loan), VNPT Money (Việt Nam), Woori Card và Hyundai Card (Hàn Quốc), cùng các nhà cung cấp giải pháp thanh toán QR tại khu vực như Lakala (Trung Quốc Đại lục), FOMO Pay (Singapore), VNPAY (Việt Nam), NextPay (Việt Nam) và OpenRice (Hồng Kông).

Ra mắt Scan to Pay nằm trong khuôn khổ chiến lược mở rộng Visa Pay, một dịch vụ kết nối các ví điện tử đến với hàng triệu doanh nghiệp, điểm chấp nhận thanh toán Visa trên toàn cầu, cả kênh mua sắm trực tiếp lẫn trực tuyến. Với Visa Pay, người tiêu dùng có thể chạm, quét mã QR hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ví và ứng dụng thanh toán yêu thích của mình.

Ông T.R. Ramachandran, Trưởng bộ phận Sản phẩm & Giải pháp, Visa khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: “Khi thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương ngày càng chuyển sang ưu tiên di động, Visa dẫn đầu với những sáng kiến như Scan to Pay, thúc đẩy việc ứng dụng thanh toán QR. Bằng cách giúp hàng triệu doanh nghiệp, điểm chấp nhận thanh toán tiếp nhận giao dịch một cách an toàn, liền mạch qua thao tác chạm hoặc quét mã, chúng tôi không chỉ mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán số mà còn mang đến cho người tiêu dùng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt hơn - bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.”

“Cam kết của chúng tôi là thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam thông qua việc trang bị cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ, những giải pháp thanh toán bảo mật và có tính liên thông toàn cầu. Visa Scan to Pay chính là hạ tầng thiết yếu giúp xóa bỏ các rào cản thanh toán, tiếp sức cho doanh nghiệp nội địa phát triển vượt bậc. Sau cùng, điều này góp phần kiến tạo một nền kinh tế số toàn diện hơn, đảm bảo rằng doanh nghiệp ở mọi quy mô đều có thể phục vụ khách hàng từ bất kỳ nơi đâu trên thế giới,” bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết.

Theo đó, khách hàng tiêu dùng được nâng cao trải nghiệm liền mạch là thanh toán toàn cầu thông qua chạm, quét QR hoặc trực tuyến, sử dụng ví điện tử và ứng dụng thanh toán, tận hưởng trải nghiệm đồng nhất ở cả trong nước lẫn nước ngoài.

Bên cạnh đó, giải pháp Visa Pay mang đến sự lựa chọn, tính linh hoạt và tiện lợi, cho phép người tiêu dùng thanh toán theo cách họ muốn; mạng lưới toàn cầu của Visa đảm bảo giao dịch an toàn và tin cậy, giúp người tiêu dùng yên tâm mọi nơi họ mua sắm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp được tiếp cận ngay lập tức hàng triệu khách hàng quốc tế sử dụng ví điện tử nội địa; tận dụng cơ sở hạ tầng QR hiện có để giảm chi phí xử lý thanh toán và tối ưu hóa hoạt động; mạng lưới tin cậy của Visa giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô, tăng tương tác với khách hàng và thâm nhập thị trường mới.

Lãnh đạo Visa cho biết thêm việc triển khai giải pháp Scan to Pay khẳng định vị thế dẫn đầu của Visa trong lĩnh vực thanh toán số cũng như cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu từng thị trường. Giải pháp này giúp các đối tác mở rộng tiếp cận khách hàng, tăng cường tương tác với người tiêu dùng, đồng thời cho phép người dùng thanh toán theo cách quen thuộc ở quê nhà, nhưng trên phạm vi toàn cầu./.

VIB và hành trình kiến tạo hệ sinh thái thẻ Visa, Mastercard, American Express VIB hướng tới vị trí số 1 về thẻ tín dụng tại Việt Nam, hợp tác chiến lược với Visa, Mastercard, American Express để tạo trải nghiệm đỉnh cao.