VIB và Visa ra mắt gói giải pháp tài chính linh hoạt cho chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Visa hợp tác giới thiệu gói giải pháp tài chính linh hoạt, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh vượt qua các rào cản về vốn, quản lý và tối ưu dòng tiền. Đây là lần đầu tiên Visa phối hợp với ngân hàng để triển khai giải pháp tài chính toàn diện cho chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế số bùng nổ, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình truyền thống sang vận hành số hóa. Họ trở thành lực lượng tiên phong, đóng vai trò là xương sống mới của thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, thách thức về dòng tiền, vốn lưu động và chi phí tài chính ngắn hạn vẫn là rào cản lớn, đặc biệt vào mùa cao điểm Lễ, Tết - khi nhu cầu mua sắm, dự trữ hàng hóa và chi trả cho nhân sự tăng mạnh.

Nhằm tháo gỡ những nút thắt này, VIB và Visa đã hợp tác giới thiệu gói giải pháp tài chính toàn diện cho các chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Hệ sinh thái tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp phân phối

Gói giải pháp được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là nhà cung cấp, đơn vị sản xuất, phân phối và bán lẻ, tập trung vào ba yếu tố then chốt: Vốn - Dòng tiền - Thanh toán.

Thẻ VIB Business Card (Visa) được thiết kế như một nguồn cung vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, với hạn mức lên tới 1 tỷ đồng và thời gian miễn lãi đến 58 ngày - dài nhất thị trường, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn ngắn hạn, tối ưu chi phí tài chính và đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Thẻ mang đến sự linh hoạt với lựa chọn tích lũy điểm thưởng không giới hạn hoặc miễn phí thường niên trọn đời, đồng thời cho phép mở không giới hạn thẻ phụ để đáp ứng nhu cầu vận hành đa dạng theo quy mô doanh nghiệp.

Khi đạt mức chi tiêu từ 500 triệu đồng/năm, chủ thẻ sẽ được miễn phí không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ thương gia. Sự kết hợp giữa giải pháp tài chính ưu việt của VIB và nền tảng công nghệ Visa giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các quy định mới về giao dịch không tiền mặt để hoàn thuế giá trị gia tăng, mà còn kiểm soát dòng tiền minh bạch, hiệu quả và bền vững hơn.

Tài khoản Siêu lợi suất cho doanh nghiệp của VIB được thiết kế như một công cụ tối ưu hóa dòng tiền, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh biến nguồn vốn nhàn rỗi thành thu nhập thụ động, vừa sinh lời cao vừa đảm bảo khả năng rút chi linh hoạt. Với mức lãi suất hấp dẫn từ 2,5%/năm đến 4,5%/năm – thuộc nhóm cao nhất thị trường, khách hàng vẫn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào mà không mất đi lợi suất.

Ảnh: Bà Tường Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc VIB và bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào. (Ảnh: Vietnam+)

Chẳng hạn, một hộ kinh doanh nhận về 1,1 tỷ đồng tiền hàng và kích hoạt tài khoản Siêu lợi suất với ngưỡng 100 triệu đồng, duy trì số dư 1 tỷ đồng trong tài khoản Siêu lợi suất 90 ngày, có thể nhận tổng lợi nhuận 9,2 triệu đồng, cao hơn nhiều lần so với mức lãi nếu duy trì số dư này trên tài khoản thanh toán. Đây là giải pháp thông minh giúp doanh nghiệp vừa tối ưu hóa hiệu quả vốn, vừa đảm bảo tính thanh khoản cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn.

Bộ giải pháp thanh toán QR Checkout & SoftPOS trên nền tảng ngân hàng số VIB Business mang đến cho doanh nghiệp một hệ sinh thái thanh toán hiện đại, an toàn và minh bạch. Các giao dịch được xử lý nhanh chóng, giúp rút ngắn quy trình thu tiền hàng, giảm thiểu rủi ro tiền mặt, đồng thời tự động ghi nhận và đối soát, tạo sự thuận tiện trong quản lý. Dịch vụ thanh toán qua mã QR tích hợp loa thông báo hỗ trợ quản lý dòng tiền theo từng cửa hàng hoặc thu ngân. Giải pháp SoftPOS biến điện thoại thông minh thành máy POS di động, kết hợp với VIB Business App, mang đến sự linh hoạt tối đa. Toàn bộ doanh thu từ các kênh thanh toán đều được lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây, giúp tra cứu biên lai dễ dàng và đảm bảo tính minh bạch trong mọi giao dịch.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB, chia sẻ: "Với hệ sinh thái tài chính này, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các nhà phân phối, cửa hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quản trị tài chính hiệu quả hơn. Sản phẩm không chỉ giúp khơi thông dòng tiền và giảm áp lực vốn trong mùa cao điểm, mà còn mở ra cách tiếp cận bền vững, nơi mỗi đồng vốn nhàn rỗi đều được đánh thức để tạo thêm giá trị."

Việt Nam dẫn đầu khu vực về ứng dụng thẻ doanh nghiệp

Nghiên cứu mới nhất do Visa ủy quyền KoreFusion thực hiện cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu châu Á - Thái Bình Dương về việc sử dụng thẻ doanh nghiệp trong thanh toán B2B. Tỷ lệ thanh toán thẻ tại Việt Nam đạt 8,3% tổng doanh số B2B tại các nhà cung cấp chấp nhận thẻ - mức cao nhất khu vực và gấp hơn hai lần so với mức trung bình 3,3%.

Tại sự kiện ra mắt, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, nhấn mạnh: "Doanh nghiệp Việt Nam đang giữ vai trò tiên phong trong khu vực về ứng dụng thẻ doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng triệt để công nghệ số. Đó chính là lý do Visa cùng VIB đưa ra giải pháp tài chính chuỗi cung ứng, với ba lợi ích rõ rệt: mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, đảm bảo minh bạch – an toàn, và tối ưu dòng tiền."

Với giải pháp thanh toán doanh nghiệp B2B của Visa, chủ thẻ VIB có thể thực hiện thanh toán đến bất kỳ tài khoản thanh toán nào của doanh nghiệp nhận chi trả ngay cả khi họ chưa mở tính năng chấp nhận thẻ, nhờ đó cải thiện dòng tiền với chiết khấu hấp dẫn khi thanh toán sớm, tăng cường khả năng kiểm soát các khoản chi tiêu và giảm thiểu tác vụ vận hành của doanh nghiệp, thông qua ứng dụng quy trình số hóa và khai thác dữ liệu.

Bà Dung cũng khẳng định: "Trong hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Visa luôn nỗ lực xây dựng những phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi, góp phần phát triển kinh tế số. Sự hợp tác với VIB hôm nay không chỉ dừng ở một sản phẩm tài chính, mà còn là chất xúc tác để các doanh nghiệp Việt Nam vươn xa hơn trong khu vực và toàn cầu."

Theo nghiên cứu của Visa, việc mở rộng chấp nhận thanh toán B2B qua thẻ có thể mang lại mức cải thiện lợi nhuận ròng trung bình 52 điểm cơ bản, đồng thời thúc đẩy doanh số tăng thêm 2,14%, trong đó một nửa đến từ khách hàng mới. Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - nhóm vốn luôn chịu áp lực về chi phí vận hành và quản lý công nợ.

Với sự kết hợp giữa sức mạnh tài chính từ VIB và nền tảng công nghệ toàn cầu của Visa, gói giải pháp được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho chuỗi cung ứng Việt Nam - nơi quản trị vốn, thanh toán và lợi nhuận vận hành trong một hệ sinh thái minh bạch, an toàn và bền vững./.

