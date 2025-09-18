VIB dự kiến chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa thông qua kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng vốn cấp 2 năm 2025.

Theo đó, tổng khối lượng dự kiến phát hành là tối đa 4.000 tỷ đồng, loại giấy tờ có giá là trái phiếu - nợ thứ cấp của tổ chức phát hành được tính vào vốn cấp 2. Phương án cụ thể chưa được ngân hàng công bố.

Tổng Giám đốc VIB phê duyệt khối lượng phát hành thực tế theo từng đợt trên cơ sở nhu cầu vốn của VIB và tình hình thị trường.

Trước đó, VIB đã chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 34.040 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng vốn là 14,26%, sau khi chia hơn 417 triệu cổ phiếu thưởng cho 33.684 cổ đông cổ đông và phát hành 7,8 triệu cổ phiếu ESOP cho 1.372 nhân viên.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 9.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi đóng góp tích cực, chiếm khoảng 21% tổng thu nhập hoạt động, chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ và thanh toán.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của VIB đạt hơn 530.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng vượt 356.000 tỷ đồng, tăng 10%, đến từ tăng trưởng đồng đều ở cả khối bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ... Huy động khách hàng tăng trưởng ổn định 10%, đạt hơn 304.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,54%, thấp hơn 0,14 điểm % so với cuối quý 1, phản ánh hiệu quả từ chính sách tín dụng thận trọng và định hướng ưu tiên khách hàng chất lượng cao./.

