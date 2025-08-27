VIB cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng: Khẳng định vị thế dẫn đầu

Vượt mốc 1 triệu thẻ tín dụng, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) không chỉ xác lập kỷ lục mới cho riêng mình mà còn khẳng định mạnh mẽ vị thế dẫn đầu trên thị trường. Sau 7 năm, số lượng thẻ tín dụng VIB tăng gấp 10 lần, đứng tốp 1 về chi tiêu thẻ Mastercard, tốp 3 chi tiêu toàn thị trường và là một trong 3 ngân hàng duy nhất tại Việt Nam hợp tác với 3 tổ chức thẻ quốc tế lớn: Visa, Mastercard và American Express.

Tăng trưởng gấp 10 lần trong 7 năm

Bắt đầu hành trình chuyển đổi mạnh mẽ từ năm 2019, xác định thẻ tín dụng là một trong những mảng kinh doanh chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự khác biệt và đón đầu xu thế kinh tế số, VIB đã xây dựng chiến lược thẻ với sự đầu tư chuyên sâu kết hợp với công nghệ hiện đại một cách bài bản cùng quá trình liên tục gắn kết để thấu hiểu khách hàng.

Từ con số khiêm tốn 92.000 thẻ năm 2018, chỉ sau 7 năm, VIB đã bứt phá gấp 10 lần, đạt cột mốc 1 triệu thẻ tín dụng vào tháng 8/2025. Thành quả này giúp VIB vươn lên chiếm gần 7% thị phần thẻ tín dụng lưu hành và gần 7% thị phần thẻ mở mới toàn ngành (theo số liệu Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến 31/12/2024).

Biểu đồ số lượng thẻ và số lượng giao dịch qua thẻ tín dụng VIB từ năm 2018 đến cuối tháng 8/2025.

Tốp 1 chi tiêu thẻ Mastercard, tốp 3 chi tiêu toàn thị trường

Tính đến cuối tháng 8/2025, tổng chi tiêu qua thẻ VIB tăng trưởng 80% so với cuối năm 2024, tăng gấp 18 lần so với năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có tổng số 31 triệu lượt giao dịch qua thẻ VIB. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ hàng tháng đạt 15,2 triệu đồng (mức này năm 2018 là 7,6 triệu đồng).

VIB hiện chiếm 12% thị phần chi tiêu thẻ ở Việt Nam. Chi tiêu bình quân trên mỗi thẻ của VIB cao hơn 50% so với thị trường. (theo số liệu của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam đến ngày 31/12/2025).

Với kết quả tăng trưởng vượt bậc, cuối năm 2024, VIB được Mastercard vinh danh là ngân hàng số 1 về thẻ tín dụng tại Việt Nam với liên tiếp 8 giải thưởng: Ngân hàng có tổng chi tiêu thẻ lớn nhất tại Việt Nam; Ngân hàng có chi tiêu thẻ tín dụng lớn nhất; Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng lớn nhất; Ngân hàng dẫn đầu về thẻ tín dụng; Ngân hàng dẫn đầu về thẻ ghi nợ; Ngân hàng có chi tiêu E-com qua thẻ lớn nhất; Ngân hàng có chi tiêu nước ngoài qua thẻ lớn nhất.

Với 10 dòng thẻ đa dạng tính năng và có hàm lượng công nghệ cao, VIB hiện là một trong số ít ngân hàng đang hợp tác với 3 tổ chức thẻ quốc tế hàng đầu là Mastercard, Visa và American Express để phát triển một danh mục thẻ tín dụng đa dạng, được cá nhân hóa và may đo theo nhu cầu chi tiêu cụ thể của từng phân khúc khách hàng.

Theo đó, một số hạng thẻ hoàn tiền cao cho chi tiêu hàng ngày (VIB Cash Back, VIB Online Plus 2in1), tích điểm không giới hạn (VIB Rewards Unlimited), tích lũy dặm bay và đặc quyền sân bay (VIB Travel Élite, Premier Boundless), đến dòng thẻ cho phép khách hàng tự chọn tính năng (VIB Super Card), dòng thẻ giúp tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp (VIB Business Card).

Sức mạnh từ bộ 3 trụ cột: Công nghệ - Trải nghiệm - Lợi ích

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB chia sẻ: “Thành công của VIB trong mảng thẻ tín dụng là kết quả trực tiếp từ việc kiên định theo đuổi chiến lược dẫn đầu xu thế thẻ chú trọng tạo nên sự khác biệt từ lợi ích đến trải nghiệm khách hàng. VIB đã chủ động tạo ra các xu hướng mới thông qua việc liên tục đầu tư vào công nghệ, số hóa và thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng. Chiến lược này được chúng tôi cụ thể hóa qua ba trụ cột chính là dẫn đầu công nghệ, dẫn đầu trải nghiệm và dẫn đầu lợi ích.”

Về công nghệ, VIB là ngân hàng tiên phong cho phép khách hàng mở thẻ 100% trực tuyến trên đa nền tảng trực tuyến (MyVIB,Max Powered by VIB, Website và hệ sinh thái đối tác của VIB), phê duyệt chỉ trong 15-30 phút, nhận thẻ ảo để giao dịch ngay trước khi có thẻ vật lý. Quản lý thẻ trở nên đơn giản nhờ MyVIB với đầy đủ tính năng: theo dõi chi tiêu, trả nợ, trả góp, khóa/mở thẻ, đổi điểm thưởng…

VIB là ngân hàng dẫn đầu có bộ chức năng toàn vẹn giúp khách hàng quản trị thẻ toàn diện 360 trên nền tảng mobile banking - myVIB. VIB cũng là ngân hàng “đầu tiên” của nhiều dịch vụ thẻ trong việc triển khai các công nghệ hiện đại như thẻ duo, Chip EMV, 3D Secure hay Tokenization, đồng thời kết nối an toàn với Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay.

Về trải nghiệm, VIB dẫn đầu trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, cho phép khách hàng chủ động thiết kế tính năng thẻ tín dụng theo nhu cầu. Chủ thẻ có thể chủ động chọn ngày sao kê, tỷ lệ thanh toán, thậm chí thiết kế thẻ bằng AI. Giải pháp Super Pay mới ra mắt của VIB cho phép chủ thẻ chủ động chọn nguồn tiền thanh toán (PayFlex), chủ động chọn trả góp (PayEase) và chủ động bảo mật, các giao dịch trực tuyến không OTP để tránh các rủi ro với PaySafe, hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng MyVIB. Giải pháp vay linh hoạt Super Cash - đầu tiên và duy nhất trên thị trường cho phép khách hàng chủ động luân chuyển hạn mức tín chấp tới 1 tỷ đồng giữa thẻ tín dụng và vay tiền mặt.

Về lợi ích, VIB cũng là ngân hàng với chính sách hoàn tiền hấp dẫn, tích điểm, tích dặm bay với tỷ lệ cạnh tranh, cùng hệ sinh thái VIB Privileges hơn 150 đối tác trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực, mua sắm, di chuyển. Ngoài ra, chương trình trả góp 0% lãi suất VIB Pay Ease và ưu đãi phí ngoại tệ cho thẻ cao cấp giúp khách hàng vừa tối ưu tài chính vừa tận hưởng phong cách sống đẳng cấp.

Những nỗ lực của VIB đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín và sự công nhận từ các tổ chức quốc tế như Mastercard, Visa, International Finance Magazine, Global Business Outlook….

Chia sẻ về cột mốc 1 triệu thẻ, bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc VIB khẳng định: "Đây là một cột mốc quan trọng, minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược đã chọn - bắt đầu từ khách hàng và hướng đến khách hàng. Với nền tảng công nghệ, sự thấu hiểu khách hàng và khát vọng tiên phong trong DNA của con người VIB, tôi tin rằng VIB sẽ tiếp tục hành trình 'Dẫn đầu xu thế thẻ', mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm số hóa toàn diện, đẳng cấp hơn nữa cho người dùng Việt. Đây chỉ là điểm bắt đầu cho một hành trình mới được phục vụ nhiều khách hàng hơn trong tương lai"./.

