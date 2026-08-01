Phố Wall tăng điểm nhờ nhóm công nghệ, bất chấp áp lực từ lãi suất

Thị trường chứng khoán thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động bằng phiên tăng điểm cuối tuần ngày 31/7, khi kết quả kinh doanh khả quan của Amazon tiếp tục củng cố niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng này phần nào giúp thị trường lấy lại những gì đã mất sau cú bán tháo giữa tuần, do quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên lo ngại ngân hàng này đang chậm chân trong cuộc chiến chống lạm phát.

Phiên giao dịch cuối tuần 31/7 chứng kiến diễn biến tích cực của các chỉ số chính trên thị trường Mỹ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 7.489,72 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1% lên 25.373,85 điểm, còn chỉ số Dow Jones tăng 0,53% lên 52.485,03 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,05%, trong khi Nasdaq tăng 1,59%.

Động lực lớn nhất của thị trường đến từ Amazon. Cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử này tăng hơn 15% sau khi công bố mức tăng trưởng doanh thu theo quý mạnh nhất trong hơn 4 năm. Kết quả kinh doanh của Amazon, nối tiếp báo cáo kinh doanh khả quan của Microsoft trước đó, đã giúp xoa dịu những lo ngại rằng các "ông lớn" công nghệ đang chi quá nhiều cho AI nhưng chưa mang lại hiệu quả tương xứng.

Ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management, nhận định rằng những lo ngại về việc Amazon đầu tư quá mức vào AI đã được giải tỏa sau báo cáo tài chính mới nhất của doanh nghiệp này.

Trái ngược với Amazon, cổ phiếu Apple giảm tới 7,4% sau khi hãng cảnh báo tình trạng hạn chế nguồn cung có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong thời gian tới. Diễn biến này khiến chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 vẫn giảm nhẹ, bất chấp đà tăng của nhiều cổ phiếu công nghệ khác.

Dù vậy, nhìn chung tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường trong tuần qua. Nhà đầu tư liên tục phải cân nhắc giữa những tín hiệu tích cực từ mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ với áp lực từ lãi suất, lợi suất trái phiếu tăng cao và những bất ổn địa chính trị.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần diễn ra trong phiên 29/7, sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, dù có tới ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất. Quyết định này khiến giới đầu tư lo ngại Fed chưa đủ quyết liệt trong việc kiểm soát lạm phát, kéo theo lợi suất trái phiếu tăng mạnh.

Dow Jones lao dốc hơn 1.150 điểm, S&P 500 mất 1,52% và Nasdaq giảm 1,74%. Áp lực còn gia tăng khi giá dầu tăng trở lại do căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, trong khi nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục bị bán mạnh vì những nghi ngờ về khả năng thu hồi vốn từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Giới đầu tư hiện tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Sau cuộc họp trong tuần, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026 ở mức khoảng 65%, thấp hơn so với một tuần trước nhưng nhích lên so với phiên trước đó. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn hai năm tăng lên 4,28%, phản ánh kỳ vọng lãi suất vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

Theo giới phân tích, mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 cùng các tín hiệu mới về lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục là những yếu tố dẫn dắt thị trường trong thời gian tới./.

Cổ phiếu công nghệ và bán dẫn của Mỹ giảm mạnh Giới đầu tư gia tăng lo ngại về nguy cơ định giá quá cao của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.