Mỹ: Lãi suất vay thế chấp tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm

Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, giáng thêm một đòn vào thị trường nhà ở vốn đã đình trệ kéo dài và chưa cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi.

Theo Công ty cổ phần cho vay thế chấp mua nhà Liên bang Freddie Mac, lãi suất cố định kỳ hạn 30 năm trung bình trong tuần này là 6,66%, tăng từ mức 6,58% của tuần trước đó.

Đây là tuần thứ 4 liên tiếp lãi suất tăng, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị chia rẽ khiến triển vọng về đường hướng lãi suất trở nên không chắc chắn.

Lãi suất thế chấp có mối liên hệ chặt chẽ với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng vào tuần trước do giá dầu tăng.

Chen Zhao, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế tại công ty môi giới nhà đất trực tuyến Redfin, cho biết hiện có rất nhiều yếu tố đang hỗ trợ việc duy trì lãi suất ở mức cao, đồng thời viện dẫn các yếu tố như xung đột địa chính trị, lạm phát do chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng Fed tăng lãi suất. Những điều này đang gây sức ép lên thị trường nhà ở.

Lãi suất thế chấp từng giảm xuống dưới 6% trong thời gian ngắn vào tháng 2, làm dấy lên hy vọng thị trường mua bán nhà có thể phục hồi sau nhiều năm trì trệ. Tuy nhiên, việc cuộc chiến Iran bùng nổ đã đẩy lãi suất tăng trở lại và kể từ đó lãi suất tiếp tục biến động mạnh, trong khi tình trạng sụt giảm doanh số của thị trường nhà ở hiện đã bước sang năm thứ 4.

Trong khi một số nhà kinh tế cho rằng người mua nhà phần lớn đã dần thích nghi với mức lãi suất thế chấp cao, vẫn có những dấu hiệu cho thấy đợt tăng lãi suất gần đây đã làm suy giảm nhu cầu của người mua.

Theo Redfin, lượng hợp đồng mua bán nhà đang chờ hoàn tất tại Mỹ trong 4 tuần kết thúc ngày 26/7 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Chỉ riêng trong tuần gần nhất, lượng giao dịch nhà chờ hoàn tất đã giảm 1,7%.

Nhiều chủ nhà vẫn quyết định ở lại căn nhà hiện tại để duy trì mức lãi suất thấp mà họ có được từ nhiều năm trước, khiến nguồn cung nhà ở trên thị trường bị hạn chế. Điều này đã đẩy giá nhà tăng lên, gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với những người mua nhà lần đầu./.

Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp bất chấp lạm phát cao dai dẳng Xung đột tại Trung Đông làm gia tăng bất ổn đối với triển vọng kinh tế khiến áp lực lạm phát thêm nặng nề và đặt các nhà hoạch định chính sách của Fed trước bài toán khó.

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