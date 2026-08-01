Bắc Ninh đặt mục tiêu vào Top 50 đô thị thông minh toàn cầu

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đô thị thông minh theo hướng lấy dữ liệu và chuyển đổi số làm nền tảng, đồng thời phấn đấu nằm trong Top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu, góp phần xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh phát triển đô thị thông minh trên địa bàn theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cốt lõi, lấy người dân làm trung tâm; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, bảo đảm môi trường sống an toàn, tiện nghi, tăng hiệu quả quản lý đô thị và năng lực cạnh tranh của tỉnh theo định hướng phát triển bền vững.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện cơ chế điều phối cấp tỉnh và thiết lập mô hình quản trị đô thị thông minh dựa trên dữ liệu; vận hành hiệu quả hệ thống giám sát, điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh và tại các đô thị trọng điểm khi đủ điều kiện.

Bắc Ninh tích hợp nội dung đô thị thông minh vào các cấp độ quy hoạch đô thị; từng bước thiết lập, vận hành Mô hình thông tin đô thị (CIM) phục vụ phân tích, hỗ trợ ra quyết định và quản lý phát triển đô thị, hướng tới tích hợp vào bản sao số đô thị (Digital Twin).

Thời gian tới, Bắc Ninh phát triển đồng bộ hạ tầng số và các dịch vụ tiện ích đô thị thông minh; ưu tiên phát triển về y tế, chăm sóc sức khỏe, quản lý môi trường, nước thải, rác thải, cấp nước, giao thông và các lĩnh vực thiết yếu; bảo đảm trung lập công nghệ, khả năng mở rộng.

Cùng đó, xây dựng và triển khai Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm khả năng tương tác, tuân thủ Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh quốc gia; áp dụng nguyên tắc API mở, mô hình dữ liệu chung theo quy định và hướng dẫn có liên quan.

Bên cạnh thiết lập, áp dụng đồng bộ biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, phân loại và bảo vệ dữ liệu, xác định cấp độ an toàn hệ thống; lồng ghép yêu cầu “an toàn ngay từ khâu thiết kế” trong các dự án đô thị thông minh sử dụng vốn nhà nước, Bắc Ninh nghiên cứu phát triển đô thị thông minh tỉnh nằm trong TOP 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu (ví dụ: IMD Smart City Index), phát triển theo định hướng lấy con người làm trung tâm.

Để đạt mục tiêu, Bắc Ninh triển khai 4 nhóm nhiệm vụ chính. Theo đó, thiết lập Hội đồng điều phối đô thị thông minh cấp tỉnh; xây dựng Đề án, Kế hoạch phát triển đô thị thông minh xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường.

Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Ninh, đồng thời ban hành Quy chế quản lý hoạt động thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thúc đẩy các giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết thêm, từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh quan tâm phát triển hạ tầng số đô thị thông minh, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng viễn thông và Internet, hạ tầng dữ liệu (trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)…vào các lĩnh vực thiết yếu.

Bắc Ninh xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh như: Giao thông thông minh; năng lượng thông minh; chiếu sáng công cộng thông minh; cấp, thoát nước thông minh… Đồng thời, lồng ghép các nội dung phát triển đô thị thông minh trong quy hoạch, xây dựng đô thị.

Ngoài ra, Bắc Ninh phát triển các dịch vụ tiện ích thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp; môi trường; y tế; giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. Xây dựng mô hình các khu công nghiệp thông minh nhằm tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh...

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai phát triển đô thị thông minh, gắn với xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trên địa bàn tỉnh, hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông được đầu tư tương đối đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng quan trọng cho việc ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh trong quản lý và vận hành đô thị.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của tỉnh và các địa phương từng bước được hoàn thiện, tích hợp nhiều lĩnh vực như quản lý hành chính công, giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, an ninh trật tự và phản ánh hiện trường, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đô thị trung tâm như phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Từ Sơn, Thuận Thành, Việt Yên đã triển khai nhiều ứng dụng thông minh trong quản lý đô thị như hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, quản lý trật tự đô thị, chiếu sáng công cộng thông minh, quản lý môi trường và tài nguyên.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, học tập trực tuyến, bản đồ du lịch số và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thí điểm 15 kịch bản điều hành trên hệ thống IOC cấp tỉnh (trung tâm điều hành đô thị thông minh), giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành triển khai thử nghiệm đến hết ngày 31/8/2026. Các kịch bản tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như quản lý kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, giám sát thủ tục hành chính, dữ liệu dân cư, y tế, giáo dục, giao thông… Việc triển khai IOC bước đầu tạo nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực của lãnh đạo tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp dữ liệu camera, cơ sở dữ liệu dân cư và hệ thống IOC, tỉnh Bắc Ninh thuộc giai đoạn 2 (10/2026 - 12/2027), UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức triển khai.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, đến nay 100% xã của tỉnh đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và 100% dân số được phủ sóng di động. Toàn tỉnh lắp đặt khoảng 849 trạm BTS 5G, vùng phủ 5G đạt trên 92,12% dân số toàn tỉnh. 100% thôn, bản, tổ dân phố có hạ tầng Internet cáp quang băng rộng cố định.

Bắc Ninh hiện đang duy trì hoạt động ổn định 2 Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, từng bước nâng cấp, bảo đảm an toàn thông tin; bố trí 495 đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt từ tỉnh đến xã để phục vụ triển khai các phần mềm dùng chung, hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ chính quyền địa phương hai cấp./.

Bắc Ninh dự kiến chi hơn 5.500 tỷ đồng mở rộng tuyến ĐT.398 kết nối liên vùng Việc đầu tư hoàn thiện tuyến ĐT.398 không chỉ giải quyết bài toán gia tăng lưu lượng giao thông trong khu vực mà còn kết nối vùng phát triển năng động của tỉnh Bắc Ninh.

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