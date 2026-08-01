Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng từ 3-6 giờ tới, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lào Cai tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Đến khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1/8, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Tuyên Quang từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Thái Nguyên từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; Lào Cai từ 10-20mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Khuôn Lùng, Lao Chải, Linh Hồ, Minh Tân, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Phú Linh, Tân Tiến, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Vị Xuyên, Việt Lâm (tỉnh Tuyên Quang).

Tại tỉnh Thái Nguyên là các xã, phường: Ba Bể, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Nghiên Loan, Phúc Lộc.

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Bản Xèo, Bảo Thắng, Bát Xát, Dền Sáng, Gia Phú, Tằng Loỏng, Trịnh Tường, Y Tý.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ngày 1/8, từ 2 giờ đến 5 giờ, khu vực các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như Việt Lâm 49mm, Thuận Hoà 43,6mm (Tuyên Quang); Nhạn Môn 39mm (Thái Nguyên).

Từ 5 giờ đến 7 giờ, khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to như: Bản Qua: 103,4mm, Bát Xát 51mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày và đêm 1/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; riêng vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

"Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Đêm 31/7 và sáng 1/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 31/7 đến 8 giờ ngày 1/8 có nơi trên 70mm như các trạm: Pa Vệ Sử 3 (Lai Châu) 139,4mm, Bản Qua (Lào Cai) 126,4mm, Mường Mùn 1 (Điện Biên) 74,1mm./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ Các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa đang đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong những giờ tới, do mưa lớn liên tiếp khiến độ ẩm đất ở nhiều nơi chạm ngưỡng bão hòa.

​