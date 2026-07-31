Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Trung Âu, nhiều nước khẩn cấp ứng phó

Một đợt nắng nóng được đánh giá là khắc nghiệt chưa từng có đang bao trùm khu vực Trung Âu, buộc nhiều quốc gia phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống năng lượng.

Đây là đợt nắng nóng mới nhất trong mùa Hè vốn đã liên tiếp lập kỷ lục về nhiệt độ tại châu Âu.

Tại Hungary, Thủ tướng Peter Magyar đã phải kêu gọi các doanh nghiệp tự nguyện cắt giảm lượng điện tiêu thụ, đồng thời cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời và tắt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các tòa nhà công nhằm tiết kiệm năng lượng.

Ở thủ đô Budapest, nhiều người dân phải thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt để tránh nắng.

Tại Slovakia, chính quyền thủ đô Bratislava mở hơn 30 điểm tránh nóng với điều hòa và nước uống miễn phí. Chị Darina Justusova, 33 tuổi và đang mang thai, chia sẻ nhiệt độ cao khiến chị nhanh kiệt sức và phải thường xuyên nghỉ ngơi hơn.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Slovenia (ARSO) đã ban bố cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức "cực kỳ cao" tại khu vực miền Tây và cấm nhiều hoạt động có thể phát sinh nguồn lửa.

Nhà khí hậu học Gregor Vrtacnik nhận định điều đáng lo ngại không chỉ là nền nhiệt rất cao mà còn là thời gian kéo dài bất thường của đợt nắng nóng này.

Theo các chuyên gia biển, nhiệt độ nước biển Adriatic có thể vượt mức kỷ lục 30,4 độ C từng ghi nhận vào năm 2010.

Tại Áo, nhiệt độ nhiều nơi đã chạm ngưỡng 40 độ C trong bối cảnh quốc gia này đang hứng chịu đợt hạn hán được đánh giá là "cực đoan."

Cơ quan Khí tượng Áo cho biết lượng mưa từ đầu năm đến nay thấp hơn khoảng 30% so với mức trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước và cháy rừng trong thời gian tới.

Giới chuyên gia cảnh báo nếu đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu sẽ phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai xảy ra đồng thời, từ cháy rừng, hạn hán đến thiếu nước, gây áp lực lớn đối với hạ tầng năng lượng./.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các nước châu Âu, nguy cơ cháy rừng bùng phát dữ dội Pháp, Tây Ban Nha và Italy đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng cực đoan, đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động đỏ và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.