Hàn Quốc ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng tăng mạnh

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 31/7 cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng đang ở mức cao nhất trên toàn Hàn Quốc, trong bối cảnh đợt nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài ít nhất đến tuần tới và số ca tử vong tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin từ KDCA cho biết từ ngày 15/5 đến 29/7, hệ thống giám sát quốc gia của Hàn Quốc đã ghi nhận 1.638 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó có 12 ca tử vong. Mặc dù số bệnh nhân chỉ tương đương khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái (2.779 ca), song số trường hợp tử vong đã tăng lên khoảng 75%, cho thấy nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

Đáng chú ý, ca tử vong đầu tiên được ghi nhận ngay trong ngày đầu tiên hệ thống giám sát được kích hoạt - thời điểm sớm nhất từ trước đến nay. Riêng 4 ngày cuối trước ngày 29/7 đã ghi nhận 6 ca tử vong, chiếm một nửa tổng số trường hợp tử vong của mùa Hè năm nay.

KDCA cho biết nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng sẽ tiếp tục ở mức rất cao khi đợt nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), hình thế áp cao Bắc Thái Bình Dương kết hợp với áp cao Tây Tạng vẫn duy trì, khiến không khí nóng ẩm tiếp tục bao trùm cả nước. Dự báo từ ngày 2-9/8 cho thấy nhiệt độ ban ngày trên toàn Hàn Quốc sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Trên hệ thống Thông tin rủi ro sức khỏe tích hợp do KDCA vận hành, mức cảnh báo nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng tiếp tục được duy trì ở cấp độ 4 - mức cao nhất, trên phạm vi toàn quốc đến ít nhất ngày 2/8. Đây là cấp độ cảnh báo cho thấy các bệnh liên quan đến nắng nóng có thể xảy ra tại hầu hết các khu vực và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các địa phương thuộc khu vực Yeongnam bao gồm các tỉnh Gyeongsang Bắc, Gyeongsang Nam và thành phố Busan, Daegu, Ulsan, được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tỉnh Gyeongsang Bắc duy trì mức cảnh báo cấp 4 trong hai ngày liên tiếp, trong khi Gyeongsang Nam, Busan, Daegu và Ulsan được dự báo duy trì mức cảnh báo cao nhất trong 3 ngày liên tiếp kể từ ngày 31/7.

Riêng tại tỉnh Gyeongsang Nam, khu vực Đông Nam nước này, nhiệt độ tại thành phố Yangsan đã lên tới 41,4 độ C lúc 13h40 ngày 31/7 theo giờ địa phương, mức cao nhất kể từ khi địa phương này bắt đầu quan trắc thời tiết vào năm 2008. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong số 97 điểm quan trắc chính thức của KMA, vượt qua kỷ lục 41 độ C ghi nhận tại Hongcheon (tỉnh Gangwon) ngày 1/8/2018.

Theo thống kê của KDCA, hơn 80% số ca mắc bệnh do nắng nóng trong năm nay xảy ra khi người dân hoạt động ngoài trời, trong đó gần 27% liên quan đến môi trường lao động. Cơ quan này khuyến cáo người lao động ngoài trời cần nghỉ giải lao từ 10-15 phút sau mỗi giờ làm việc khi có cảnh báo nắng nóng.

Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cũng khuyến nghị người dân chủ động phòng tránh sốc nhiệt bằng cách mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ hoặc sử dụng ô khi ra ngoài, tắm thường xuyên và bổ sung nước đều đặn ngay cả khi chưa cảm thấy khát. Đồng thời, cần hạn chế sử dụng đồ uống có cồn và caffeine vì có thể làm tăng nguy cơ mất nước.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc lưu ý nếu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, mệt lả hoặc suy giảm ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến nơi thoáng mát để hạ thân nhiệt. Trong trường hợp triệu chứng nghiêm trọng hoặc người bệnh mất ý thức, cần gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời./.

Hàn Quốc phát cảnh báo cao nhất về nắng nóng Cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất được Hàn Quốc ban hành khi dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39 độ C trở lên ở những nơi có nhiệt độ đạt 35 độ C trở lên trong ít nhất hai ngày liên tiếp.