EU thành lập Trung tâm Điều phối cứu nạn đường biển ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí kế hoạch thành lập Trung tâm Điều phối cứu nạn đường biển (MRCC) tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libya nhằm tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn và quản lý hoạt động di cư trên tuyến vượt Địa Trung Hải, một trong những tuyến di cư đông nhất vào châu Âu.



Đại sứ EU tại Libya Nicola Orlando ngày 30/7 cho biết các bên đã hoàn tất các thủ tục để thành lập trung tâm trong khuôn khổ Chiến dịch IRINI của EU, với nguồn tài trợ từ Italy và Malta.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp tại thủ đô Rome của Italy với sự tham dự của Tư lệnh Chiến dịch IRINI, Chuẩn Đô đốc Marco Casapieri; Đại sứ Malta tại Italy Daniel Azzopardi; và Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Arập Libya, Tướng Khairy Tamimi.



Libya từ lâu là điểm trung chuyển chính của người di cư tìm cách vượt Địa Trung Hải tới châu Âu, đặc biệt kể từ khi chính quyền của cố Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Hiện nước này vẫn trong tình trạng chia rẽ giữa chính quyền được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận tại Tripoli ở miền Tây và chính quyền kiểm soát phần lớn miền Đông được lực lượng của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.



Trong nhiều năm qua, EU đã hỗ trợ tài chính, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng bảo vệ bờ biển Libya nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn người và cứu hộ trên biển.

Mặc dù chỉ chính thức công nhận Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (GNU) tại Tripoli, song EU từ năm 2025 đã tăng cường tiếp xúc với chính quyền miền Đông Libya do số người di cư xuất phát từ khu vực này gia tăng đáng kể.



Tuy nhiên, kế hoạch thành lập trung tâm điều phối cứu nạn tại Benghazi đang vấp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền. Các tổ chức này cho rằng việc tăng cường năng lực hàng hải cho Libya có thể dẫn đến việc nhiều tàu chở người di cư bị chặn lại và đưa trở về Libya, nơi Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế nhiều lần ghi nhận tình trạng người di cư và người tị nạn bị giam giữ tùy tiện.



Về phần mình, các quan chức EU khẳng định hợp tác với Libya là cần thiết nhằm nâng cao an toàn trên biển, triệt phá các mạng lưới buôn người và giảm số người thiệt mạng trên tuyến vượt Địa Trung Hải.



Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết hàng trăm người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường này kể từ đầu năm 2026, bất chấp những nỗ lực tăng cường tuần tra và cứu hộ của các nước châu Âu./.

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