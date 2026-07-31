Israel đối mặt đợt nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ có thể lên tới 47 độ C

Israel đang bước vào một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mùa Hè năm nay, với nền nhiệt tại nhiều khu vực dự kiến lên tới 45-47 độ C trong hai ngày cuối tuần này.

Cơ quan Khí tượng Israel cảnh báo tình trạng nắng nóng sẽ đạt đỉnh vào ngày 2/8. Bộ Y tế kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và tăng cường các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong ngày 31/7, thời tiết trên khắp Israel nóng hơn mức trung bình nhiều năm. Các khu vực miền núi và nội địa xuất hiện nắng nóng gay gắt, trong khi vùng đồng bằng ven Địa Trung Hải tiếp tục duy trì thời tiết nóng ẩm. Chỉ số bức xạ tia cực tím được dự báo ở mức rất cao đến cực kỳ nguy hiểm.

Tình trạng căng thẳng nhiệt ở mức cực đoan được ghi nhận tại nhiều khu vực, gồm phía Nam Cao nguyên Golan, vùng Thung lũng Jordan, khu vực Biển Galilee, bờ Biển Chết, sa mạc Judea, Arava và phía Đông sa mạc Negev.

Trong khi đó, các khu vực như ven biển Tel Aviv, Haifa, miền Trung Israel, vùng Carmel và Negev cũng được cảnh báo chịu mức căng thẳng nhiệt nghiêm trọng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng trong ngày 1/8 trước khi đạt đỉnh vào ngày 2/8. Nhiệt độ sẽ tăng thêm vài độ C tại hầu hết các khu vực miền núi và nội địa, trong khi thời tiết nóng ẩm kéo dài tại các thành phố ven biển như Tel Aviv và Ashdod.

Đáng chú ý, khu vực Biển Galilee và Thung lũng Jordan được dự báo là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 45-47 độ C, cao hơn nhiều so với mức trung bình mùa Hè.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận nền nhiệt rất cao như Beit She'an và Eilat (khoảng 41 độ C), Tiberias và Katzrin (39 độ C), Be'er Sheva và Mitzpe Ramon (36 độ C), trong khi Jerusalem khoảng 33 độ C và Tel Aviv 32 độ C.

Bộ Y tế Israel khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, uống đủ nước, ở trong không gian có điều hòa hoặc nơi râm mát, và đặc biệt theo dõi sức khỏe của người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 4 tuổi, người mắc bệnh tim mạch, béo phì hoặc các bệnh mạn tính./.

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Trung Âu, nhiều nước khẩn cấp ứng phó Theo chuyên gia, nếu đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu sẽ đối mặt với nhiều loại hình thiên tai xảy ra đồng thời, từ cháy rừng, hạn hán đến thiếu nước, gây áp lực lớn với hạ tầng năng lượng.