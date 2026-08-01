Sông băng từng ổn định nhất thế giới ở Argentina đang tan chảy nhanh hơn

Sông băng nổi tiếng Perito Moreno của Argentina - một trong số ít sông băng từng được xem là ổn định nhất thế giới, đang ghi nhận xu hướng thu hẹp rõ rệt, cho thấy tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với các khối băng ở Nam Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các nhà khoa học thuộc Đại học Concepción (Chile) dẫn kết quả phân tích ảnh vệ tinh trong suốt 30 năm gần đây cho thấy sông băng Perito Moreno đã chuyển từ trạng thái tương đối ổn định sang xu hướng tan chảy kéo dài.

Từ năm 1997-2023, sông băng Perito Moreno mất khoảng 3 km² diện tích, tương đương gần 1% tổng diện tích ban đầu. Riêng năm 2025, phần đầu sông băng lùi khoảng 385 m - mức lớn nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi.

Hình ảnh vệ tinh Sentinel-2 thuộc chương trình Copernicus của Liên minh châu Âu chụp cuối tháng 6 vừa qua cũng cho thấy rõ sự thay đổi này. Các nhà khoa học nhận định từ năm 2018, Perito Moreno bắt đầu mất khối lượng băng nhanh hơn sau khi rời khỏi dải trầm tích ngầm từng đóng vai trò như "bệ đỡ" tự nhiên, khiến tốc độ dịch chuyển và tan chảy gia tăng.

Nằm trong Vườn quốc gia Los Glaciares ở tỉnh Santa Cruz, miền Nam Argentina, Perito Moreno có diện tích khoảng 250 km², là Di sản Thiên nhiên Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong khi đó, Viện Khí tượng, Thủy văn và Nghiên cứu Môi trường Colombia (Ideam) cảnh báo hiện tượng El Nino dự kiến vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 có thể khiến diện tích các sông băng của nước này giảm thêm khoảng 1,5 km², còn 27-28 km².

Tốc độ tan băng trong các đợt El Nino có thể cao gấp 2,4 lần so với điều kiện bình thường, trong khi sông băng tại Colombia đang tan nhanh hơn khoảng 35% so với mức trung bình toàn cầu. Nhiều khối băng nhỏ ở độ cao thấp được dự báo có nguy cơ biến mất hoàn toàn, làm gia tăng rủi ro đối với nguồn nước và hệ sinh thái vùng núi cao.

Những diễn biến này cũng phù hợp với cảnh báo của Liên hợp quốc về việc các sông băng trên toàn thế giới đang tan với tốc độ chưa từng có do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra bởi phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ các hoạt động của con người./.

Các sông băng ở Thụy Sĩ đang tan chảy mạnh bất thường Lớp tuyết và băng tích tụ trong mùa Đông gần như đã tan hết sớm hơn nhiều tuần so với trung bình nhiều năm, đánh dấu một trong những “ngày mất sông băng” sớm nhất từng được ghi nhận.

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