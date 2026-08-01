Châu Âu oằn mình trước mùa Hè khắc nghiệt với nhiệt độ trên 40 độ C

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, đợt nắng nóng bất thường thứ tư trong mùa Hè năm nay đang ở mức đỉnh điểm và được dự báo kéo dài đến hết ngày 1/8, khiến không khí oi bức bao trùm từ Maroc đến các nước vùng Baltic.

Tại Italy, số thành phố nằm trong vùng cảnh báo đỏ ngày 31/7 đã tăng vọt từ 11 lên 19 thành phố, trong khi các khu vực miền Trung và đồng bằng sông Po ghi nhận mức nhiệt dao động từ 40-41 độ C. Tại Sardinia, nền nhiệt nội địa được dự báo có thể chạm mốc 44 độ C đến ngày 2/8.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt đe dọa các nhóm dễ bị tổn thương, chính quyền các địa phương tại Italy đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Thành phố Milan triển khai kế hoạch “Milan hỗ trợ mùa Hè” qua đường dây nóng 020202, cung cấp dịch vụ giao bữa ăn tận nhà và trợ giúp vệ sinh cá nhân, đồng thời lắp đặt thêm các tấm bạt che nắng công cộng.

Tại Varese, thị trấn Gavirate đã ban hành lệnh cấm để chó mèo ngoài ban công hoặc sân vườn dưới nắng gắt từ 11h-18h nhằm đảm bảo an toàn tối thiểu cho vật nuôi.

Nắng nóng cực đoan kéo dài từ cuối tháng 5 xen kẽ với các trận giông bão, đã làm bùng phát hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng và làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, đặc biệt tại các con sông và hồ chứa nước ở miền Bắc Italy. Khu vực Piemonte dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về nước trong ngày 2/8.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Piemonte (Arpa), tháng 7 vừa qua là một trong những tháng khô hạn nhất trong 75 năm, với lượng mưa 3 tháng qua thâm hụt tới 55%. Khoảng 100 đô thị thuộc 2 vùng Piemonte và Lombardia phải nhờ đến xe bồn chở nước sinh hoạt, trong khi lượng nước dự trữ tại Thung lũng Aosta tiếp tục suy giảm, đẩy tình trạng khan hiếm nước toàn lưu vực sông Po lên mức cao.

Không chỉ Italy, Hy Lạp cũng đang chật vật khống chế các đám cháy rừng bùng phát trên khắp cả nước. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 31/7, người phát ngôn Cơ quan cứu hỏa, ông Vassilios Vathrakogiannis cho biết nước này ghi nhận hơn 70 đám cháy rừng đang hoành hành. Riêng trong 24 giờ, tổng cộng 51 đám cháy mới bùng phát.

Những đám cháy nghiêm trọng nhất xảy ra gần các khu dân cư Kalamaki và Xiromoni thuộc vùng Boeotia, miền Trung Hy Lạp. Tại đây, 215 lính cứu hỏa cùng 57 xe chữa cháy đang nỗ lực dập lửa. Trong khi đó, nhà chức trách không thể huy động máy bay chữa cháy đến nhiều khu vực do gió mạnh.

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Trong đó, 254 người sinh sống tại khu Agios Vasileios ở Boeotia đã được sơ tán bằng đường biển.

Tương tự nhiều khu vực khác tại châu Âu, Đức ghi nhận nhiệt độ mùa Hè tăng cao cùng với lượng mưa thấp. Ngành công nghiệp và vận tải biển nước này đang ngày càng lo ngại khi lượng mưa thiếu hụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số tuyến đường thủy huyết mạch. Mới đây, mực nước của một đoạn sông Rhine có lúc chạm xuống mức thấp kỷ lục.

Cơ quan WSV chịu trách nhiệm quản lý đường thủy Đức cho biết sáng sớm 31/7, theo giờ địa phương, đoạn sông Rhine gần thị trấn Kaub - tuyến vận tải thủy nội địa quan trọng, có lúc xuống mức thấp kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2018. Mặc dù mực nước tại đây sau đó đã dâng lên chút ít, WSV ngày 1/8 dự báo mực nước đo được trên đoạn sông Rhine tại thành phố Duesseldorf có thể giảm xuống còn 21 cm, thấp hơn 2 cm so với mức đáy hồi tháng 10/2018.

Giới chuyên gia cảnh báo mực nước sông Rhine xuống thấp có thể gây hậu quả kinh tế đáng kể cho một số ngành công nghiệp của Đức, như lĩnh vực thép và hóa chất - vốn là những ngành phụ thuộc nhiều vào tuyến đường thủy này để vận chuyển lượng lớn hàng hóa. Liên đoàn Xây dựng Đức cảnh báo sông Rhine đang ngày càng tiến gần đến “công suất tới hạn” do hiện tượng cạn nước liên tục tái diễn. Tổ chức này cho rằng điều đó cho thấy hệ thống giao thông và logistics của Đức dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi chính quyền gấp rút nâng cấp các tuyến đường thủy theo hướng hiện đại hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Sông Rhine là con sông dài thứ 2 tại Tây và Trung Âu, sau sông Danube. Có 9 quốc gia sử dụng nguồn nước của sông Rhine để phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất thủy điện và vận tải./.

Nắng nóng khắc nghiệt bao trùm Trung Âu, nhiều nước khẩn cấp ứng phó Theo chuyên gia, nếu đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu sẽ đối mặt với nhiều loại hình thiên tai xảy ra đồng thời, từ cháy rừng, hạn hán đến thiếu nước, gây áp lực lớn với hạ tầng năng lượng.