Xác minh vụ cưa hạ nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã ở Gia Lai

Hàng chục cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã H'Bông cũ, nay là xã Ia Hrú đã bị cưa hạ tận gốc, điều này đặt ra “dấu hỏi’’ về công tác quản lý tài sản công sau sáp nhập tại một số địa phương ở Gia Lai.

Đáng chú ý, đây là địa phương thứ ba tại Gia Lai xuất hiện phản ánh liên quan đến trách nhiệm quản lý tài sản công sau sáp nhập.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú, trong khuôn viên có 13 cây xanh gồm xà cừ và phượng vĩ bị cưa hạ không đúng quy trình. Quá trình kiểm tra cũng phát hiện nhiều điểm cần tiếp tục xác minh, như sự chênh lệch giữa đường kính một số gốc cây với các khúc gỗ còn lại tại hiện trường.

Trước tình trạng này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm nếu có và báo cáo kết quả trong tháng 8/2026.

Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú Rah Lan Hân khẳng định đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và Kiểm lâm địa bàn xác minh và đo đạc lại chính xác. Nếu có sai phạm sẽ kiên quyết xử lý và đề nghị Ủy ban Nhân dân xã quản lý cũng như xử lý tài sản đã bị cưa theo quy định của pháp luật.

Theo những người gắn bó với chính quyền xã H'Bông cũ, để có được hàng xà cừ xanh tốt, tỏa bóng mát này là cả một hành trình dài chăm sóc suốt hơn 20 năm. Việc hàng cây bị cắt hạ không thương tiếc khiến họ không khỏi nuối tiếc.

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã H’Bông, huyện Chư Sê (cũ) Nguyễn Cầm chia sẻ là người khởi xướng cũng như chứng kiến hàng cây xanh này lớn lên theo năm tháng, nên khi thấy cây bị chặt hạ hết ông rất tiếc, vì đất đai ở đây khô cằn mà trồng được hàng cây như vậy rất gian nan.

Cùng với việc chỉ đạo làm rõ trách nhiệm vụ việc, điều mà người dân mong chờ ở đây là sự minh bạch trong quản lý tài sản công, để hình ảnh khuôn viên hành chính các xã thêm đẹp cũng như tránh những thất thoát không đáng có./.

Hà Nội di chuyển, chặt hạ cây xanh phục vụ dự án giao thông trọng điểm Số lượng và chủng loại cây bóng mát dự kiến chặt hạ, di chuyển trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long gồm 2.628 cây các loại.