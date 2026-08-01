Tạm dừng hoạt động tàu cao tốc tuyến Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại

Ngày 1/8, đại diện Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) cho biết đơn vị đã phát đi thông báo tạm dừng hoạt động đối với tuyến tàu cao tốc vận chuyển hành khách từ Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại.

Nguyên nhân là do tàu cao tốc Thăng Long hoạt động tuyến này gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, theo lịch trình, tàu Thăng Long khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 ngày 1/8. Tuy nhiên, trên hành trình đã xảy ra sự cố khiến phương tiện không thể tiếp tục vận hành an toàn.

Tàu buộc phải quay đầu và đã cập lại vào cảng an toàn vào khoảng 10 giờ 15 cùng ngày để đưa hành khách lên bờ.

Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của hơn 400 hành khách, bao gồm hơn 200 người đi chuyến Vũng Tàu-Côn Đảo ngày 1/8 và hơn 200 người đã đặt vé chuyến ngược lại vào ngày 2/8.

Đại diện Phu Quoc Express đã gửi lời xin lỗi tới hành khách vì sự cố bất khả kháng này. Doanh nghiệp cam kết hoàn trả toàn bộ tiền vé cho các đại lý để thực hiện hoàn tiền lại cho những hành khách đã mua vé.

Đại diện Công ty cho biết hoạt động vận tải hành khách trên tuyến Vũng Tàu- Côn Đảo sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Còn tuyến vận tải hành khách Trần Đề-Côn Đảo của đơn vị vẫn được duy trì hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách./.

Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo có tàu cao tốc mới, hoạt động từ ngày 6/6 Tàu Phú Quý Express 02 có nội thất được thiết kế hiện đại, tiện nghi, tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển.

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