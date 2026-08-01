Việt Nam lọt top điểm đến lý tưởng nhất cho du lịch một mình

Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình.
Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo./.
Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình, nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo.
Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình.
Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo./.
Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến Huế” năm 2026, định vị và nhận diện điểm đến “Huế - Xứ sở hạnh phúc.”
Chợ Long Hoa (tỉnh Tây Ninh) gây ấn tượng với kiến trúc nhà lồng độc đáo và không gian giao thương sầm uất, kết hợp hài hòa giữa giá trị nghệ thuật và sức sống thương mại giữa lòng đô thị.
Tháp Nhạn không chỉ là công trình kiến trúc Chăm cổ quý giá tại tỉnh Đắk Lắk mà còn là điểm giao hòa giữa thiên nhiên, con người và những lớp trầm tích văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Đây là dịp để Khánh Hòa giới thiệu đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.
Trước giờ xuất bến, mọi người gửi gắm niềm tin vào chuyến biển thuận lợi; những lời chúc bình an, những cái bắt tay hay ánh mắt dõi theo của người thân là hình ảnh quen thuộc ở các làng biển Nghệ An.
Từng được bình chọn là vịnh biển đẹp nhất hành tinh. Vịnh Lăng Cô giống như bức tranh sơn thủy hữu tình với bãi cát dài trắng mịn, nước biển màu ngọc bích và núi non trùng điệp bao quanh.
Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh nhờ chuỗi sản phẩm tích hợp, đa dạng trải nghiệm và chương trình kích cầu, giúp thành phố đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng.
Với vẻ đẹp nguyên sơ, hệ thống thạch nhũ độc đáo cùng những câu chuyện huyền thoại đậm màu sắc văn hóa bản địa, Pusamcap đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khám phá của Việt Nam.
Tâm điểm của chuỗi sự kiện tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 8 là hoạt động tái hiện Lễ hội Thắk côn - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào Khmer miền Tây Nam Bộ.
Từ nền tảng các di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên phong phú, Phú Thọ từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Du khách len lỏi giữa rừng tràm, lướt qua những đồng năn, đồng sen, ngắm những loài hoa chỉ nở khi mùa nước nổi, rồi phóng tầm mắt từ đài quan sát để cảm nhận vẻ đẹp mênh mang của vùng đất ngập nước.
Tại khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, nhiều xã đang tích cực đổi mới các loại hình du lịch trải nghiệm nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.
Lâu đài Prague đã có lịch sử kéo dài hơn 1.000 năm, là sự kết hợp độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và từng là nơi ở của các vị vua Bohemia, hoàng đế La Mã thần thánh cũng như Cộng hòa Séc.
Là thị trường khách lớn thứ 9 của Nhật Bản và đứng thứ 3 trong các thị trường ở khu vực Đông Nam Á, thị trường Việt Nam được Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản đánh giá giàu tiềm năng.
Điểm check-in "Chạm Lũng Cú" tại tỉnh Tuyên Quang góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của du lịch vùng cực Bắc.
Bảo tàng Lucas được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến kết nối nghệ thuật, điện ảnh và văn hóa đại chúng, giới thiệu tới công chúng những loại hình sáng tạo vốn ít được các bảo tàng truyền thống chú ý.
Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 tại Thái Nguyên không chỉ là nơi ghi dấu sự ra đời Ngày Thương binh-Liệt sỹ, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Mọi hoạt động của ngư dân đều được lưu giữ qua các video ngắn nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và lan tỏa những giá trị văn hóa của vùng biển Hà Tĩnh trên không gian số.
Động thái này nhằm tăng cường hợp tác du lịch giữa ba nước, đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn trong quá trình kết nối tour tuyến để đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch thời gian tới.
Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên có tổng diện tích hơn 24,1 ha; là hai công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ 1-22/7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt.
Sở hữu bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và khung cảnh thiên nhiên thanh bình, Bãi Sao từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi đến Phú Quốc.
Lễ hội tôn vinh giá trị của don An Phú, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng để kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng.
Xã Mường La (Sơn La) hiện có khoảng 360ha đất trồng lúa. Ruộng bậc thang là loại hình canh tác đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.
Cổng làng nghề giò chả Ước Lễ ở xã Dân Hòa, Hà Nội, được xây dựng từ thời Mạc (khoảng thế kỷ XVI-XVII), là một trong những cổng làng cổ đẹp và còn bảo tồn khá nguyên vẹn của đồng bằng Bắc Bộ.
Chợ Tân Định không chỉ chứng kiến thăng trầm lịch sử Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh mà còn lưu giữ vẹn nguyên bản sắc nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái của con người đất phương Nam.
Thay vì tạo điểm nhấn bằng màu sơn, các công trình ở Cairo thường gây ấn tượng bởi ban công, mái vòm, cửa sổ và những chi tiết trang trí mang dấu ấn Hồi giáo cùng kiến trúc Địa Trung Hải.
Trang MoneySuperMarket mới đây đã công bố danh sách “10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới,” trong đó Hà Nội được vinh danh ở vị trí thứ hai.
Đến Suối Nước Moọc, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, tận hưởng làn nước mát lạnh và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời hấp dẫn.
Hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Hoàng thành Thăng Long được Ủy ban Di sản Thế giới thông qua, mở ra việc tiếp tục chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm, góp phần tái hiện lịch sử dân tộc.