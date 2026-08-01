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Việt Nam lọt top điểm đến lý tưởng nhất cho du lịch một mình

Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình, nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo.

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Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel + Leisure đã xếp Việt Nam vào danh sách 25 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình.

Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự an toàn, lòng hiếu khách cũng như cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực độc đáo./.

(TTXVN/Vietnam+)
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