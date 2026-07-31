Văn hóa

Khánh Hòa sẽ tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch năm 2026 tại Quảng Trị

Đây là dịp để Khánh Hòa giới thiệu đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch tiêu biểu, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo qua thời gian. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo qua thời gian. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 9332/KH-UBND ngày 22/7/2026 về việc tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Khánh Hòa-Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh.”

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18/8/2026 tại tỉnh Quảng Trị, nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của Khánh Hòa; đồng thời tăng cường liên kết phát triển du lịch, mở rộng thị trường khách và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch địa phương trong năm 2026.

Sự kiện cũng được tổ chức nhân dịp khai trương đường bay thẳng Đồng Hới (Quảng Trị)-Cam Ranh (Khánh Hòa), tạo điều kiện phát huy lợi thế kết nối giao thông giữa hai địa phương, thúc đẩy trao đổi khách du lịch, mở rộng hợp tác về du lịch, thương mại và đầu tư.

Đây cũng là dịp để Khánh Hòa giới thiệu đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ những giá trị văn hóa đặc sắc, các sản phẩm du lịch tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

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Các món ăn hấp dẫn, giàu chất dinh dưỡng được chế biến từ yến sào Khánh Hòa và các sản vật địa phương. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật. Đáng chú ý, ngày 17/8, tại phường Đồng Hới sẽ diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình hợp tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, hai địa phương sẽ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn mới; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch của hai tỉnh ký bản ghi nhớ hợp tác; Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa ký kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị và một số hiệp hội du lịch khu vực miền Trung nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Song song với hội nghị là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP và đặc sản của tỉnh Khánh Hòa.

Từ ngày 15 đến 17/8, Chương trình giao lưu nghệ thuật và quảng bá du lịch Khánh Hòa sẽ được tổ chức tại phường Đồng Hới, dự kiến ở phố đi bộ Regal. Chương trình gồm lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị, các tiết mục nghệ thuật truyền thống, trình chiếu video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Khánh Hòa cùng các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch, OCOP và đặc sản địa phương.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có lễ đón chuyến bay đầu tiên trên đường bay Đồng Hới-Cam Ranh và chương trình khảo sát (Famtrip) dành cho doanh nghiệp lữ hành tại các khu, điểm du lịch của tỉnh Quảng Trị.

Thông qua chuỗi hoạt động, Khánh Hòa kỳ vọng tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Quảng Trị trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; mở rộng liên kết với các địa phương miền Trung, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các nhà đầu tư để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030./.

(Vietnam+)
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