Phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện APEC Việt Nam

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027.

Sự kiện là một trong những hoạt động mở đầu quan trọng trong công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, đánh dấu bước khởi động quá trình xây dựng hình ảnh và truyền thông cho một trong những sự kiện đối ngoại đa phương có quy mô và ý nghĩa lớn nhất mà Việt Nam đăng cai trong những năm tới.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho hay việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên APEC đối với Việt Nam.

Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chào mừng. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đây là cơ hội để khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Qua đây, Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có nền kinh tế phát triển năng động và luôn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Do đó, việc xây dựng mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây sẽ là dấu ấn, ấn tượng đầu tiên để bạn bè quốc tế nhận diện Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà; đồng thời, góp phần tạo nên hình ảnh thống nhất, chuyên nghiệp và giàu bản sắc cho toàn bộ Năm APEC.

"Một biểu trưng thành công không chỉ là một thiết kế đẹp, mà còn là ngôn ngữ thị giác cô đọng nhất để kể câu chuyện về Việt Nam với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và với bạn bè quốc tế. Đó phải là biểu tượng truyền tải được tinh thần hợp tác, kết nối, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của APEC; đồng thời phản ánh bản sắc văn hóa, khát vọng phát triển và tầm nhìn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới," Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 Tạ Quang Đông cho biết Bộ sẽ chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam, bao gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu di sản văn hóa, quảng bá ẩm thực, xúc tiến du lịch, truyền thông và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác. Qua đó, đại biểu quốc tế không chỉ tham dự các hội nghị, mà còn có cơ hội cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa, sự sáng tạo và sức sống của đất nước Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027 mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam đều được phép tham gia, không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các hoạ sỹ, nhà thiết kế tham dự cuộc thi. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Về mặt ý tưởng và nội dung, các thiết kế dự thi cần thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC - cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ./.

Việt Nam sẵn sàng cùng các nền kinh tế APEC chia sẻ thúc đẩy hợp tác về quản lý rừng bền vững Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị chia sẻ Việt Nam đã kiên định thực hiện nhiều chính sách đồng bộ: bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có; đẩy mạnh quản lý rừng bền vững; phục hồi hệ sinh thái rừng...

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. Mẫu đoạt giải Nhất sẽ là cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của Năm APEC 2027. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 25/8/2026. Hồ sơ bản giấy nộp về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội). Hồ sơ bản điện tử gửi qua email: phongtrienlam@gmail.com./.