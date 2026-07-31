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Quy định mới trong Luật Báo chí: Mở rộng không gian phát triển cho báo chí

Luật Báo chí năm 2025 có những quy định mới, lần đầu tiên mở rộng không gian phát triển cho báo chí và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên không gian mạng.

Minh Thu
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trong cả nước. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 31/7 tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật Báo chí năm 2025 và các nghị định quy định chi tiết thi hành.

Luật Báo chí năm 2025 được Quốc hội thông qua với 92,98% đại biểu có mặt tán thành, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và tiếp thu ý kiến của các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan.

Luật gồm 4 chương, 50 điều, với 4 chính sách lớn: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo; phát triển kinh tế báo chí và hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Phân tích bối cảnh sửa đổi Luật, ông Lưu Đình Phúc nhấn mạnh, sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng đang đặt ra yêu cầu đổi mới cả hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước.

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Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Báo chí tập trung giới thiệu những điểm mới của Luật và các nghị định hướng dẫn, như: xác lập hoạt động báo chí trên không gian mạng; phát triển hệ sinh thái nền tảng số báo chí quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ; thiết lập khung pháp lý đối với việc ứng dụng AI trong hoạt động báo chí.

Quyền, trách nhiệm của nhà báo, cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản; điều kiện cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, cơ chế phát triển kinh tế báo chí và các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện cũng được Cục trưởng Cục Báo chí đề cập.

Đáng chú ý, về hoạt động báo chí trên không gian mạng, ông Lưu Đình Phúc cho biết Luật lần đầu tiên xác lập rõ địa vị pháp lý của hoạt động báo chí trên các nền tảng số.

Theo đó, không gian mạng không còn là nơi để đăng lại các sản phẩm báo chí mà trở thành một môi trường hoạt động chính thức của báo chí cách mạng, qua đó mở rộng không gian phát triển cho báo chí và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên môi trường số.

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Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lưu ý việc ứng dụng AI, ông Phúc nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ trong hoạt động báo chí, còn “trách nhiệm pháp lý vẫn phải là cơ quan báo chí và nhà báo.” Ông cũng cảnh báo AI có thể tạo ra hoặc bổ sung những thông tin không chính xác nếu không được kiểm chứng, đặc biệt trong quá trình xử lý nội dung theo thời gian thực.

Vì vậy, ông Phúc lưu ý, cơ quan báo chí phải kiểm chứng và chịu trách nhiệm đối với nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra, đồng thời không được sử dụng AI để đăng tải, phát tán thông tin giả, sai sự thật hoặc các nội dung vi phạm pháp luật.

Hội nghị cũng nghe bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí giới thiệu những nội dung trọng tâm của 3 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Báo chí năm 2025, tập trung vào các quy định về hoạt động của cơ quan thường trú, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú; cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; cùng trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Theo bà Mai Hương Giang, các thông tư được xây dựng theo hướng cụ thể hóa các quy định của Luật Báo chí năm 2025, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tạo thuận lợi hơn cho cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện./.

(Vietnam+)
#Sửa đổi Luật Báo chí năm 2025 #Phát triển hoạt động báo chí trên không gian mạng #Ứng dụng AI trong báo chí #Chính sách quản lý nhà báo và cấp phép #Đổi mới quản lý và phát triển kinh tế báo chí TP. Hà Nội
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