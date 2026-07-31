Văn hóa

Tưởng nhớ danh nhân Lê Quý Đôn, lan tỏa hành trình bồi đắp tri thức dân tộc

Chương trình không chỉ tôn vinh một danh nhân, mà còn khơi dậy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, ánh sáng ấy vẫn được tiếp nối trong trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam.

Minh Thu
Chương trình lan tỏa thông điệp: văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh; tri thức và sáng tạo là động lực để đất nước phát triển. (Ảnh: VTV)
Chương trình lan tỏa thông điệp: văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh; tri thức và sáng tạo là động lực để đất nước phát triển. (Ảnh: VTV)

Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn là một trong những nhà bác học tiêu biểu của Việt Nam thời trung đại, để lại di sản quý báu trên nhiều lĩnh vực, cùng tấm gương sáng về tinh thần học tập và phụng sự đất nước.

Tối 31/7, chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được tổ chức tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h05 trên VTV1.

Lê Quý Đôn được khắc họa như một nhà bác học tiêu biểu của dân tộc, dành trọn cuộc đời nghiên cứu, khảo cứu, trước tác và trao truyền tri thức. Qua bốn trục tư tưởng “Học-Đi-Viết-Trao truyền,” chương trình mở rộng câu chuyện từ một con người đến cả một nền văn hiến, từ hành trình của một nhà bác học đến hành trình gìn giữ và bồi đắp tri thức của dân tộc Việt Nam.

Ba chương "Địa linh sinh nhân kiệt," "Kết tinh trí đức Việt" và "Trường tồn-Văn hiến soi sáng tương lai" tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, dẫn dắt khán giả từ cội nguồn văn hiến đến khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

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Hình ảnh buổi tổng duyệt chương trình. (Ảnh: VTV)

Các phóng sự được thực hiện trong chương trình đưa khán giả đến với những không gian lưu giữ, phát triển và ứng dụng tri thức trong đời sống hôm nay.

Những hình ảnh về lớp học, thư viện, phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo cùng các thành tựu khoa học, công nghệ của Việt Nam được đặt trong cùng một mạch kể với di sản của Lê Quý Đôn, tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Qua đó, chương trình khẳng định một tư tưởng xuyên suốt: Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được kế thừa, phát triển và chuyển hóa thành nguồn lực cho tương lai.

"Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" được dàn dựng trên quy mô lớn. Đồ họa, hoạt cảnh, phóng sự, clip tư liệu, âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, xẩm và múa đương đại… góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật thống nhất, kết nối truyền thống với đương đại.

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn, ca sỹ Trọng Tấn, Ngọc Khuê, Erik, Hải Yến Idol, Hà Myo, ca nương Kiều Anh, nhóm Oplus, hơn 100 nghệ sỹ múa chuyên nghiệp và gần 200 học sinh, sinh viên tỉnh Hưng Yên.

Từ di sản được Lê Quý Đôn đã góp phần bồi đắp cách đây ba thế kỷ, chương trình hướng tới những giá trị vẫn vẹn nguyên ý nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ Việt Nam và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên thực hiện./.

(Vietnam+)
#Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Lê Quý Đôn #Di sản văn hóa và trí tuệ Việt Nam #Kết nối truyền thống và hiện đại trong giáo dục #Vai trò của tri thức trong phát triển đất nước #Sự kiện tôn vinh danh nhân văn hóa Việt Nam TP. Hà Nội
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