Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên, các tỉnh, thành phố; đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học và đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương...

Tại lễ kỷ niệm, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội đã trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên.

Trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, 300 năm đã trôi qua nhưng tinh thần hiếu học, ý chí tự học, thái độ tôn trọng sự thật, tư duy thực tiễn và khát vọng cống hiến của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vẫn còn nguyên sức sống, tỏa sáng. Ông là biểu tượng của khát vọng khám phá tri thức, đạo đức của người quân tử và trách nhiệm của người trí thức đối với đất nước. Thân thế và sự nghiệp của ông đã trở thành biểu tượng đẹp của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là niềm tự hào của quê hương Hưng Yên và của cả dân tộc.

Để việc kỷ niệm 300 năm Ngày sinh của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ dừng lại ở sự tôn vinh, tri ân, mà trở thành động lực tiếp nối tư tưởng và phát huy di sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các cơ quan nghiên cứu, cơ sở giáo dục và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể gồm, tiếp tục đi sâu nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; đẩy mạnh sưu tầm, kiểm kê, phiên dịch, chú giải, xuất bản và số hóa các trước tác; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, dùng chung, tạo điều kiện để các nhà khoa học, giáo viên, học sinh và công chúng trong nước, quốc tế tiếp cận thuận lợi, chính xác.

Việc nghiên cứu phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, làm rõ cả giá trị lịch sử và ý nghĩa đương đại của di sản. Đưa những giá trị tốt đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ. Tổ chức các chương trình giáo dục, trưng bày, cuộc thi, hoạt động trải nghiệm với hình thức, nội dung đa dạng, hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp; khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, ý thức tự học, tư duy độc lập; củng cố niềm tin, tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến cho đất nước. Phát huy tư tưởng chân tài thực học, học đi đôi với hành, phát hiện và trọng dụng nhân tài trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó là bảo tồn và phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu, hiện vật gắn với Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Tỉnh Hưng Yên cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để bảo vệ tính nguyên gốc của di sản, nâng cao chất lượng Khu lưu niệm; ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, thuyết minh và quảng bá; gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống, du lịch văn hóa và sinh kế của cộng đồng. Vận dụng tinh thần thực học, trọng hiền tài và phụng sự quốc gia của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải không ngừng học tập, rèn luyện, tôn trọng thực tiễn, nói đi đôi với làm; đề cao liêm chính, kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, đóng góp cho đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ UNESCO và với các quốc gia đã ủng hộ đề cử; tăng cường hội thảo khoa học, triển lãm, xuất bản và giao lưu học thuật về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Qua đó góp phần giới thiệu sinh động hơn lịch sử, văn hóa và trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy đối thoại, sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên rất vui mừng đón nhận Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đây là niềm tự hào to lớn của Hưng Yên, là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với chiều sâu văn hiến và tầm vóc trí tuệ Việt Nam.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên lĩnh hội toàn diện, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả những chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, góp phần để Di sản to lớn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thấm sâu vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vào phát triển văn hóa, con người; biến niềm tự hào về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn thành động lực, thành nguồn lực phát triển văn hóa, giáo dục và con người; để giá trị lịch sử được chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh cho hiện tại và tương lai...

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo nhân dân, du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam,'' với ba chương: Địa linh sinh nhân kiệt, Kết tinh trí đức Việt và Trường tồn - Văn hiến soi sáng tương lai. Chương trình nghệ thuật đặc biệt không chỉ tôn vinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn mà còn lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tri thức, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh; tri thức và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để đất nước phát triển.../.

Tưởng nhớ danh nhân Lê Quý Đôn, lan tỏa hành trình bồi đắp tri thức dân tộc Chương trình không chỉ tôn vinh một danh nhân, mà còn khơi dậy niềm tin vào sức mạnh của tri thức, ánh sáng ấy vẫn được tiếp nối trong trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam.