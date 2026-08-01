Thành phố Huế hoàn thiện định vị và nhận diện điểm đến “Huế - Xứ sở hạnh phúc”

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đặt mục tiêu năm 2026 tập trung hoàn thiện định vị và nhận diện điểm đến “Huế - Xứ sở hạnh phúc;” thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung và ra mắt cổng thông tin du lịch đa ngôn ngữ từng bước gia tăng hiện diện quốc tế.

Đây là một trong những mục tiêu của hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến Huế” năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án “Chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến Huế giai đoạn 2026-2030”; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh thành phố Huế trong năm 2026.

Đồng thời, xây dựng và thống nhất hình ảnh thành phố Huế “Huế - Xứ sở hạnh phúc”; từng bước nâng cao vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Huế đối với người dân, du khách, nhà đầu tư và bạn bè quốc tế; Phát huy vai trò của truyền thông trong việc lan tỏa các chủ trương, chính sách, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và huy động các nguồn lực phục vụ phát triển thành phố.

Thành phố đồng thời triển khai các sản phẩm truyền thông trọng điểm, trong đó có các phim quảng bá thành phố Huế (TVC) phát hành trên hệ thống hàng không và các nền tảng truyền thông lớn.

Tích hợp, đồng bộ tối đa các sản phẩm truyền thông vào hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại thành phố để phục vụ đa mục tiêu, mục đích lâu dài; Kiểm soát, đánh giá được thông tin mạng xã hội, báo chí phản ánh về tình hình, hình ảnh và các lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố Huế.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đưa một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành Bộ định vị thương hiệu điểm đến Huế là đô thị di sản trực thuộc Trung ương với thông điệp “Huế - Xứ sở hạnh phúc”.

Chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu điểm đến Huế, bao gồm bản đồ thương hiệu (Brand Map), hệ thống thông điệp truyền thông theo từng nhóm đối tượng mục tiêu, bộ quy chuẩn nhận diện (Brand Guideline) và các tài liệu hướng dẫn sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và địa phương; Tổ chức chương trình famtrip/presstrip nội địa và quốc tế (từ 03- 04 chương trình) tạo nội dung lan tỏa về thông điệp “Huế - Xứ sở hạnh phúc.”

Bên cạnh đó, xây dựng và đưa vào vận hành giai đoạn 1 hệ sinh thái truyền thông số du lịch Huế theo hướng đồng bộ, hiện đại và đa ngôn ngữ; Nâng cấp Cổng thông tin du lịch Huế và các nền tảng truyền thông số bảo đảm tích hợp tối thiểu các ngôn ngữ theo định hướng của Đề án; đáp ứng yêu cầu quảng bá, xúc tiến du lịch và truyền thông đối ngoại; Xây dựng kho dữ liệu truyền thông số tập trung gồm hình ảnh, video, phim tư liệu, đồ họa thông tin, tài liệu báo chí, nội dung đa phương tiện và các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác quảng bá thành phố.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Huế; trọng tâm là các nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Song song với đó, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Huế với thông điệp “Huế - Xứ sở hạnh phúc”; tăng cường truyền thông các thương hiệu đặc trưng như “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, “Huế - Kinh đô Áo dài,” Festival Huế và các giá trị văn hóa, di sản tiêu biểu; Tăng cường truyền thông về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển đô thị, bảo tồn di sản, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại Nội Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngoài ra, thành phố tổ chức sản xuất TVC quảng bá hình ảnh thành phố Huế với các phiên bản 15 giây, 30 giây và 60 giây bằng nhiều ngôn ngữ để phục vụ công tác quảng bá trong nước và quốc tế; thực hiện phát sóng, phát hành TVC trên các hãng hàng không, sân bay, hệ thống màn hình công cộng, các nền tảng số, mạng xã hội và các kênh truyền thông có sức lan tỏa lớn; Xây dựng và phát hành bộ tài liệu báo chí (Press Kit), bộ ảnh truyền thông, video clip, infographic và các sản phẩm truyền thông số phục vụ các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch.

Theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách đến Huế ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,5 triệu lượt, tăng 25,1%; khách nội địa đạt gần 2,8 triệu lượt, tăng 30,1%.

Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công suất phòng lưu trú trung bình đạt khoảng 99%, cho thấy nhu cầu du lịch đến Huế tiếp tục tăng cao.

Những con số trên phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời khẳng định hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch thành phố Huế đặt mục tiêu đón từ 7,3 đến 7,5 triệu lượt khách, phấn đấu đạt tổng thu từ du lịch khoảng 20.000 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng định hướng phát triển rõ ràng và các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, du lịch Huế đang có nhiều cơ hội bứt phá, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, di sản và du lịch xanh hàng đầu của Việt Nam.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngành du lịch hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, quảng bá hình ảnh thành phố Huế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước và khu vực./.

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