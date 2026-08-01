Đồng Tháp: Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh tăng tốc phấn đấu về đích sớm 5 tháng

Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh (gọi tắt là Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh) giai đoạn 1 đang được các nhà thầu tăng tốc thi công trên toàn tuyến với hàng trăm kỹ sư, công nhân và gần 240 thiết bị, máy móc.

Đến cuối tháng 7/2026, dự án đạt hơn 25% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục cầu, đường được triển khai đồng loạt, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 4-5 tháng, góp phần hoàn thiện trục cao tốc phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiến độ đảm bảo

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trên công trường thi công Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, không khí làm việc rất khẩn trương.

Các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, máy móc; duy trì thi công đồng loạt trên nhiều hạng mục. Nhiều kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang tất bật xây dựng cầu bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp nằm trên địa bàn xã Mỹ Quý (tỉnh Đồng Tháp).

Cùng thời điểm, một nhóm cán bộ, kỹ sư, lao động cũng đang thi công cầu bắc qua kênh Tư Mới ở xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Đây là 2 trong số 18 cầu thuộc Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh.

Theo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đến cuối tháng 7/2026, nhà thầu đã tổ chức thi công tại 12/18 cầu và sẽ triển khai đồng bộ 18/18 cầu trong tháng 8/2026, tập trung vào các hạng mục cọc, bệ, thân và xà mũ trụ cầu.

Công tác sản xuất cấu kiện tại nhà máy cũng được đẩy mạnh với 30 phiến dầm I và Super-T đã sản xuất trong tháng 7. Máy móc, thiết bị và nhân lực tiếp tục được bổ sung, trong đó ưu tiên thiết bị khoan cọc nhồi, thiết bị thi công cọc và bê tông nhằm mở rộng các mũi thi công, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Về phần đường, nhà thầu đang triển khai đồng bộ các hạng mục đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu, trải vải địa kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống đường công vụ, cầu tạm.

Đến nay, công tác cắm bấc thấm đã thực hiện đạt gần 97% khối lượng toàn tuyến; các công trình phụ trợ như cầu tạm, mố nhô, đường công vụ đang hoàn thiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh đắp cát gia tải, quan trắc và triển khai các công việc tiếp theo.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, đáp ứng yêu cầu triển khai thi công trên toàn tuyến.

Địa phương đã hoàn thành di dời 64/65 vị trí công trình hạ tầng kỹ thuật. Một vị trí còn lại là đường điện cao thế 220kV, dự kiến hoàn thành di dời trong tháng 8/2026.

Gói thầu xây lắp thuộc Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh chính thức khởi công từ ngày 15/9/2025. Nhà thầu đang tập trung triển khai đồng bộ các hạng mục thi công chính trên toàn tuyến.

Sau hơn 10 tháng triển khai thi công, Dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công trường duy trì thi công đồng loạt trên nhiều hạng mục, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Giá trị sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 811 tỷ đồng, tương đương khoảng 25,12% giá trị hợp đồng.

Ông Nguyễn Phi Thịnh, đại diện nhà thầu thi công Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cho biết, nhà thầu đang tập trung huy động tối đa các nguồn lực phục vụ thi công để đáp ứng tiến độ dự án.

Trên công trường hiện có gần 240 thiết bị, máy móc và gần 300 công nhân, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Hiện tại, tiến độ của dự án đang đảm bảo theo kế hoạch đặt ra.

Cũng theo ông Nguyễn Phi Thịnh, thời gian tới, nhà thầu tập trung vào các hạng mục như cắm bấc thấm gia tải và hoàn thành gia tải phần đắp cát nền đường; tập trung vào công tác thi công các cầu, đúc các cấu kiện chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo... Nhà thầu phải tiếp tục đảm bảo thiết bị, vật tư, nhân lực và tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh sẽ hoàn thành trong tháng 8/2028 nhưng nhà thầu và các bên liên quan đang cố gắng, phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn kế hoạch từ 4-5 tháng.

Theo sát chất lượng dự án

Nhà thầu triển khai thi công cầu bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp (trên địa bàn xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thường xuyên yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu lựa chọn nguồn vật liệu, kiểm tra thiết bị, biện pháp thi công đến nghiệm thu từng hạng mục tại hiện trường.

Công tác lấy mẫu, thí nghiệm vật liệu, theo dõi yêu cầu kiểm tra nghiệm thu và cập nhật kết quả được thực hiện thường xuyên, bảo đảm các vật liệu, cấu kiện và khối lượng thi công đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, hồ sơ quản lý chất lượng được lập, kiểm tra và hoàn thiện đồng thời với quá trình thi công, theo nguyên tắc thi công, nghiệm thu đến đâu hoàn thiện hồ sơ đến đó. Qua đó, chất lượng các hạng mục đang triển khai trên công trường cơ bản kiểm soát tốt, góp phần bảo đảm an toàn, độ bền và hiệu quả khai thác lâu dài của công trình.

Theo ông Nguyễn Trọng Thiên, đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, đối với phần thi công cầu và đường, nhà thầu đã có nhiều nỗ lực huy động nguồn lực như nhân công, máy móc… và triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Tuy nhiên, dự án hiện vẫn gặp khó khăn rất lớn về nguồn vật liệu đá, do nguồn đá xây dựng trên thị trường đang khan hiếm, khả năng cung ứng chưa ổn định và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thi công.

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã tích cực hỗ trợ nhà thầu rà soát, tìm kiếm các nguồn vật liệu hợp pháp, đồng thời làm việc với các địa phương và cơ quan liên quan để tháo gỡ thủ tục, sớm bổ sung nguồn đá cho dự án.

Trước mắt, Ban đã chỉ đạo nhà thầu chủ động huy động và sử dụng nguồn đá thương mại để duy trì các mũi thi công, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, về lâu dài, dự án vẫn cần được bố trí nguồn đá có trữ lượng phù hợp, bảo đảm yêu cầu chất lượng và khả năng cung cấp ổn định, liên tục trong suốt quá trình thi công.

Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 qua tỉnh Đồng Tháp với chiều dài gần 27km, là một phần của đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây. Tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 hơn 6.120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Điểm đầu cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 kết nối với tuyến đường N2 thuộc xã Đốc Binh Kiều; điểm cuối tại nút giao An Bình thuộc phường Mỹ Trà.Giai đoạn 1, cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh được đầu tư phân kỳ với quy mô nền đường rộng 17m, 4 làn xe.

Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 tuy được đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế nhưng thực hiện giải phóng mặt bằng với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 165ha.

Dự án bao gồm một gói thầu xây lắp do liên danh Dongbu Corporation (Hàn Quốc) - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C (Việt Nam) thực hiện.

Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 là tuyến đường có vai trò kết nối quan trọng với tuyến cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, Cao Lãnh-Lộ Tẻ và Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, góp phần hình thành trục cao tốc phía Tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng-an ninh khu vực; rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa, mở rộng giao thương, đóng góp vào mục tiêu hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc đến năm 2030 mà Đảng và Nhà nước đã đề ra./.

Tỉnh Đồng Tháp gấp rút thi công xây dựng cao tốc Cao Lãnh-An Hữu Đến nay, khối lượng thi công cả hai dự án thành phần của cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) đều đạt khoảng 80%, phấn đấu hoàn thành, thông xe vào cuối năm 2026.

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