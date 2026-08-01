Nghệ An: Xử phạt người đăng bình luận sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 1/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.Đ.Th. (sinh năm 1982, trú bản Lưu Kiền, xã Tương Dương, Nghệ An) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo Công an xã Tương Dương, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện anh N.Đ.Th. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bình luận có nội dung sai sự thật về lực lượng Công an dưới một bài viết trên Fanpage "Báo Nghệ An."

Sau khi xác minh, Công an xã đã mời người này đến làm việc. Tại cơ quan Công an, anh N.Đ.Th. thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận sai sự thật, đồng thời cam kết không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ khoản 1, Điều 95, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, Công an xã Tương Dương đã xử phạt anh N.Đ.Th. số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an xã Tương Dương khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin trên mạng xã hội; chỉ sử dụng thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng, tránh lan truyền thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Hải Phòng: Xử phạt cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần xác thực thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; đồng thời, kịp thời tố giác tới cơ quan chức năng.

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