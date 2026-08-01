Độc đáo giá trị kiến trúc và sức sống thương mại của chợ Long Hoa ở Tây Ninh

Từ một công trình mang dấu ấn kiến trúc đặc biệt, chợ Long Hoa đã trở thành không gian giao thương sôi động giữa lòng đô thị phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

Hình dáng nhà lồng độc đáo, những lối mở kết nối nhiều hướng cùng các gian hàng phong phú tạo nên một ngôi chợ vừa giàu giá trị kiến trúc, vừa tràn đầy sức sống.

Nét độc đáo của văn hóa truyền thống và ẩm thực

Chợ Long Hoa, hay còn gọi là Trung tâm thương mại Long Hoa, từ lâu được biết đến là ngôi chợ truyền thống và trung tâm giao thương lớn của Tây Ninh. Hàng hóa từ nhiều địa phương lân cận được đưa về đây, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Tên gọi Long Hoa gắn với Hội Long Hoa trong quan niệm, giáo lý của đạo Cao Đài.

Từ trên cao, toàn bộ khu chợ hiện lên với bố cục rõ nét. Ngôi nhà lồng nằm giữa khu đất vuông, nổi bật với hình chữ thập; bao quanh là hệ thống đường giao thông và khu dân cư đan xen. Cách tổ chức không gian này tạo nên dấu ấn kiến trúc đặc biệt giữa một khu chợ truyền thống.

Thực phẩm chay bày bán tại Chợ Long Hoa trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng Thánh địa Cao Đài. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Chợ Long Hoa có 8 cửa, 4 mặt tiền đều nằm trên đường Huỳnh Thanh Mừng, thuộc phường Long Hoa, giữ vị trí thuận lợi để kết nối với các điểm tham quan trong khu vực. Từ chợ, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến công viên Hòa Thành, cách khoảng 800m; Tòa Thánh Tây Ninh 2,7km; chùa Thiền Lâm-Gò Kén 3,9km; núi Bà Đen 12,7km và hồ Dầu Tiếng 24,5km.

Với diện tích rộng lớn, chợ được phân chia thành nhiều khu vực kinh doanh, từ bánh tráng-muối tôm, đồ chay, thịt cá, hải sản, hoa tươi, trái cây, đồ khô đến điện máy, đồ gia dụng..., tạo nên không gian mua sắm đa dạng, thuận tiện cho người dân và du khách.

Điểm tạo nên nét riêng của chợ Long Hoa không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở sự phong phú của những mặt hàng mang đậm dấu ấn địa phương. Muối tôm, bánh tráng phơi sương, bánh tráng mè và nhiều sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh được bày bán tại các gian hàng nối tiếp nhau. Người bán tất bật sắp xếp hàng hóa, người mua lựa chọn, tạo nên nhịp mua bán sôi động; nhiều sản phẩm trở thành món quà được du khách tìm mua khi ghé chợ.

Đặc biệt, thực phẩm chay là một nét nổi bật trong hoạt động buôn bán ở Long Hoa. Gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng tôn giáo Cao Đài tại địa phương, các loại thực phẩm và món ăn chay được bày bán phong phú. Với người dân, đây là nhu cầu sinh hoạt thường ngày; với du khách, đó cũng là một trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc trưng.

Chính sự hòa quyện giữa hoạt động mua bán và những giá trị văn hóa khiến chợ Long Hoa không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là điểm đến để du khách cảm nhận nhịp sống và nét văn hóa riêng của vùng đất Tây Ninh.

Anh Nguyễn Thái Tuấn, 34 tuổi, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết anh ấn tượng với kiến trúc khá đặc biệt cùng không gian mua bán phong phú của chợ Long Hoa. Theo anh Tuấn, điểm nhấn của khu chợ được quy hoạch ở vị trí trung tâm, hình bàn cờ. Từ khu vực này, 8 tuyến đường xung quanh kết nối với nhiều khu vực trong đô thị, tạo nên một không gian giao thương rộng mở, tạo cảm giác tương đồng với cách tổ chức không gian trung tâm của nhà thờ La Sagrada Familia ở Barcelona.

Còn chị Trần Thảo Hạnh, 28 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, ấn tượng với các mặt hàng đặc sản và những món ăn chay được bán tại chợ. Với chị Hạnh, nét hấp dẫn của chợ truyền thống nằm ở những điều bình dị: cách người bán giới thiệu sản phẩm, cách người mua lựa chọn và những món hàng mang theo câu chuyện của vùng đất.

Những cảm nhận ấy phần nào lý giải sức hút của Long Hoa trong hành trình khám phá Tây Ninh. Giữa sự phát triển nhanh của các loại hình thương mại hiện đại, một khu chợ truyền thống vẫn có lợi thế riêng khi hội tụ hàng hóa, văn hóa, ẩm thực và đời sống cộng đồng trong cùng một không gian.

Để sức sống ấy tiếp tục được duy trì, câu chuyện về chợ Long Hoa hôm nay không chỉ dừng ở những giá trị đã có mà đang mở sang một chương mới: Đầu tư, chỉnh trang và xây dựng không gian thương mại phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại.

Đầu tư xây dựng để bảo tồn dấu ấn riêng có

Dự án Chợ Long Hoa (Khu A-B) được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2024 và sau đó tiếp tục được tỉnh điều chỉnh.

Theo Quyết định số 8711/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, dự án được điều chỉnh nhằm rà soát, điều chỉnh quy mô đầu tư phù hợp nhu cầu khai thác thực tế, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Chợ Long Hoa là điểm đến thu hút du khách, nơi hội tụ không gian mua sắm và nét văn hóa đặc trưng của Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Sau điều chỉnh, dự án thuộc công trình dân dụng cấp 2, trong đó, nhà lồng chính Khu A-B có tổng diện tích sàn khoảng 11.055m², gồm tầng hầm, tầng trệt và 2 lầu.

Dự án còn đầu tư nhà để máy phát điện, kho chứa chất thải nguy hại, đường nội bộ, sân tập kết hàng hóa, cây xanh cảnh quan cùng hệ thống cấp, thoát nước, phòng cháy, chữa cháy tự động, điện và chiếu sáng bên ngoài.

Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 207,54 tỷ đồng xuống còn khoảng 150,09 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng, hoạt động mua bán vẫn được tính đến. Chợ tạm có diện tích khoảng 2.841,6m², bố trí thành 6 khu sạp tại các tuyến đường xung quanh khu vực chợ, phục vụ hoạt động kinh doanh trong thời gian triển khai dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh (chủ đầu tư dự án), dự án đang được triển khai theo trình tự, chất lượng công việc đạt yêu cầu; các khối lượng hoàn thành thực tế đáp ứng tiến độ.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Vui, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh, sau khi hoàn thiện, chợ Long Hoa (Khu A-B) kết nối với Khu C-D tạo thành khu chợ hoàn chỉnh, bảo đảm cho người dân có nơi mua bán, kinh doanh thuận lợi, sạch sẽ, an toàn. Đồng thời, dự án góp phần tạo mỹ quan đô thị, hình thành điểm đến thu hút các đoàn khách tham quan, mua sắm khi đến Tây Ninh.

Diện mạo mới đang được hình thành cũng mở ra kỳ vọng để khu chợ tiếp tục giữ được nét riêng vốn có, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua sắm và tham quan. Khi kiến trúc được chỉnh trang, hạ tầng được hoàn thiện và hoạt động thương mại tiếp tục duy trì, Long Hoa không chỉ là một khu chợ giữa lòng đô thị mà còn có thể trở thành một điểm đến mang dấu ấn riêng của Tây Ninh, nơi du khách tìm thấy đặc sản, văn hóa và nhịp sống của vùng đất trong cùng một không gian./.

Tây Ninh: Chợ Long Hoa - độc đáo giá trị kiến trúc và sức sống thương mại Chợ Long Hoa (tỉnh Tây Ninh) gây ấn tượng với kiến trúc nhà lồng độc đáo và không gian giao thương sầm uất, kết hợp hài hòa giữa giá trị nghệ thuật và sức sống thương mại giữa lòng đô thị.

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