Siêu bão Dolphin giảm cường độ và di chuyển hướng về Trung Quốc

Thông tin về diễn biến siêu bão Dolphin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, siêu bão này giảm cường độ và di chuyển hướng về Trung Quốc.

Sáng 1/8, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc-158.3 độ Kinh Đông, cường độ bão giảm xuống cấp 16 (trước đó là cuối cấp 17) , giật trên cấp 17. Hiện siêu bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng hơn 3.800km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 20-25km/h với cường độ ít thay đổi.

Từ ngày 3/8, siêu bão Dolphin duy trì hướng di chuyển với tốc độ trung bình khoảng 25km/h, cường độ giảm xuống cấp 13-14, giật cấp 16-17 hướng về khu vự Phúc Kiến-Chiết Giang (Trung Quốc).

Nhận định khoảng từ ngày 5/8, khi siêu bão tiến gần tới khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ. Từ ngày 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này.

Thông tin thêm về xu thế áp thấp nhiệt đới, bão từ tháng 8 đ ến tháng10, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho biết, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 6,8 cơn, đổ bộ vào đất liền là 2,7 cơn).

Cùng với đó, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho rằng, hiện Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn bởi El Nino (hiện tượng khí hậu xảy ra khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương nóng lên dị thường). Theo đó, trong các năm El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông thường có xu thế thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các cơn bão hình thành vẫn có thể mạnh, có quỹ đạo phức tạp, trái quy luật hơn và làm gia tăng rủi ro thiên tai tại các khu vực ven biển.../.

Thời tiết ngày 1/8: Tây Bắc bộ và Thanh Hóa mưa to cục bộ Theo dự báo, ngày và đêm 1/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.