Gia Lai xác thực 99,8% dữ liệu bảo hiểm

Đến cuối tháng 7/2026, tỉnh Gia Lai đã xác thực 2.909.846 thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,8%. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, cùng với việc làm sạch dữ liệu, toàn bộ 443 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh đã triển khai tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp, đạt tỷ lệ 100%. Đến ngày 30/6, hệ thống đã thực hiện hơn 10,67 triệu lượt tra cứu thành công, giúp người dân giảm giấy tờ khi đi khám, chữa bệnh, đồng thời rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục tại các cơ sở y tế.

Việc kết nối dữ liệu phục vụ các dịch vụ công thiết yếu cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 41 cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến với 446.469 trường hợp; 108 cơ sở thực hiện liên thông giấy chứng sinh với 118.513 trường hợp và 41 cơ sở liên thông giấy báo tử với 1.980 trường hợp.

Những kết quả này góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại nhiều loại giấy tờ và nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ trên môi trường số.

Một trong những chuyển biến rõ nét khác là việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm. Đến hết tháng 6/2026, có 88,19% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tại khu vực đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Đối với chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 99,47%; trợ cấp thất nghiệp đạt 99,93%, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn trong chi trả và phù hợp với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Vũ Mạnh Chữ cho biết, kết quả xác thực gần như toàn bộ dữ liệu người tham gia bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là bước tiến quan trọng trong thực hiện Đề án 06.

Dữ liệu được đồng bộ không chỉ giúp cơ quan bảo hiểm quản lý chính xác, hạn chế sai sót trong giải quyết chế độ, mà còn tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an và các địa phương rà soát, làm sạch dữ liệu người tham gia, phấn đấu đồng bộ đầy đủ thông tin theo mục tiêu của Đề án 06; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số và mở rộng hình thức chi trả không dùng tiền mặt đối với các chế độ bảo hiểm xã hội" - ông Chữ cho biết thêm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Đề án 06 vẫn còn gặp một số khó khăn. Một bộ phận người tham gia chưa được xác thực do thông tin cá nhân chưa thống nhất giữa các cơ sở dữ liệu hoặc chưa được cấp số định danh cá nhân.

Việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt cũng chịu tác động bởi thói quen sử dụng tiền mặt của người cao tuổi, hạ tầng ATM và dịch vụ ngân hàng còn hạn chế tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa; cùng với đó là nguy cơ lừa đảo công nghệ cao và ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy.

Để khắc phục những tồn tại này, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị Tổ Công tác Đề án 06 của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp làm sạch dữ liệu, hỗ trợ người dân hoàn thiện thông tin định danh, đồng thời mở rộng mạng lưới ATM và điểm giao dịch ngân hàng tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ số và thanh toán không dùng tiền mặt./.

Đến tháng 6/2026, cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội Trong nửa đầu năm, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đạt 54,2% kế hoạch Chính phủ giao, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu bao phủ an sinh xã hội toàn dân.

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