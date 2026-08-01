Tây Ninh: Xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ phục vụ chính quyền số

Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, Tây Ninh đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quản lý, điều hành, hướng tới một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và minh bạch. Việc xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ tạo nền tảng hỗ trợ cán bộ, công chức nâng cao chất lượng, tốc độ thực thi nhiệm vụ trên môi trường số.

Từ yêu cầu chuyển đổi số đến xây dựng nền tảng AI tự chủ

Một bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý nhà nước là việc tỉnh Tây Ninh triển khai xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ phục vụ các cơ quan nhà nước.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, công tác chuyển đổi số của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, các hệ thống thông tin dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nền tảng số của tỉnh từng bước được đầu tư, nâng cấp và đưa vào khai thác hiệu quả.

Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu hiện nay vẫn được quản lý phân tán tại nhiều cơ quan, đơn vị; việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống còn gặp nhiều khó khăn.

Khối lượng văn bản, hồ sơ, tài liệu chuyên môn ngày càng gia tăng, trong khi phương thức khai thác thông tin chủ yếu vẫn dựa trên thao tác thủ công, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Điều này hạn chế khả năng khai thác tri thức từ dữ liệu đã được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, yêu cầu xử lý công việc ngày càng cao về số lượng, chất lượng và thời gian giải quyết. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên xử lý khối lượng lớn văn bản, báo cáo, dữ liệu chuyên ngành, thông tin chỉ đạo, điều hành và các yêu cầu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế, việc áp dụng công nghệ AI hiện đại để hỗ trợ cán bộ, công chức tổng hợp thông tin, tra cứu dữ liệu, phân tích nội dung, xây dựng báo cáo và hỗ trợ ra quyết định là nhu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Mặt khác, xu hướng phát triển các mô hình AI tạo sinh trên thế giới đặt ra yêu cầu các cơ quan nhà nước phải chủ động xây dựng nền tảng AI dựa trên dữ liệu của chính mình nhằm bảo đảm tính chính xác, tính bảo mật và chủ quyền dữ liệu.

Việc sử dụng các nền tảng AI công cộng hoặc dịch vụ AI đặt ngoài phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước có thể tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và khả năng kiểm soát nội dung. Do đó, xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, sử dụng nguồn dữ liệu của tỉnh và được quản lý thống nhất bởi cơ quan nhà nước là yêu cầu khách quan, phù hợp với định hướng phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Qua đánh giá hiện trạng, Trung tâm dữ liệu tỉnh đã được đầu tư tương đối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện triển khai các nền tảng phần mềm và dịch vụ số phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hạ tầng hiện hữu chưa được trang bị đầy đủ năng lực tính toán chuyên sâu phục vụ các mô hình AI tạo sinh và các tác nhân AI tự chủ quy mô lớn.

Việc triển khai các hệ thống AI hiện đại đòi hỏi nền tảng quản trị tri thức tập trung, các mô hình AI chuyên dụng và hệ thống máy chủ có khả năng xử lý song song khối lượng dữ liệu lớn để đáp ứng yêu cầu huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nếu không được đầu tư kịp thời, việc ứng dụng AI trong các cơ quan nhà nước sẽ gặp nhiều hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

AI hỗ trợ quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đồng ý chủ trương Dự án “Triển khai xây dựng hệ sinh thái AI tự chủ phục vụ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 1)” và giao Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ năm 2026.

Trong giai đoạn 1, hệ sinh thái được xây dựng gồm phần mềm quản trị nền tảng tri thức tỉnh Tây Ninh tích hợp MCP Server, phần mềm mô hình AI tạo sinh nền siêu lớn và phần mềm quản trị tác nhân AI. Dự án đồng thời đầu tư một máy chủ vận hành hệ sinh thái AI tự chủ, bao gồm lắp đặt, cài đặt và hướng dẫn vận hành.

Hệ thống được triển khai tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh khai thác, sử dụng. Dự án được xác định là dự án Nhóm C, thực hiện trong năm 2026; tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, trong đó chi phí trang thiết bị hơn 37,753 tỷ đồng.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, mục tiêu của dự án hướng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao; đồng thời tích hợp các tính năng tiện ích, tự động hóa và hỗ trợ tác nghiệp gắn với hệ thống quản lý văn bản, điều hành. Qua đó, tỉnh hướng đến tăng tính kịp thời, chính xác, minh bạch, giảm thời gian xử lý công việc, hỗ trợ lãnh đạo, cán bộ, công chức trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số.

Cụ thể, hệ thống AI sẽ hỗ trợ cán bộ, công chức trong tra cứu, nhắc việc, tổng hợp, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao hiệu quả công việc trên môi trường số, giảm thời gian thao tác thủ công, giảm giấy tờ, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ.

Công tác theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ trên hệ thống quản lý văn bản, điều hành cũng được tự động hóa, với khả năng cập nhật tiến độ, cảnh báo nhiệm vụ sắp đến hạn, quá hạn và chậm tiến độ. Bên cạnh đó, hệ sinh thái được tích hợp các tiện ích phục vụ tác nghiệp như tra cứu thông minh, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo tự động và bảng điều khiển trực quan.

Đồng thời, việc tăng cường liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống quản lý văn bản, điều hành với các cơ sở dữ liệu và phần mềm liên quan giúp khai thác hiệu quả thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Đối với công tác lãnh đạo, quản lý, hệ thống hỗ trợ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, qua đó nâng cao tính chính xác, khách quan và minh bạch trong chỉ đạo, điều hành. Dự án cũng được xác định góp phần xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Về hiệu quả xã hội, theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, dự án góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở.

Người dân và doanh nghiệp tại Tây Ninh có thể tương tác với chính quyền 24/7 thông qua tác nhân AI để được giải đáp thắc mắc, giúp giảm thời gian đi lại và chờ đợi tại các bộ phận một cửa. Hệ sinh thái AI tự chủ cũng là nền tảng để tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng ứng dụng AI trong các lĩnh vực như hành chính công, giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch, quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các giai đoạn tiếp theo./.

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