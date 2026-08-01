Bộ Công Thương đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa ký Quyết định số 1936/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm của Bộ Công Thương giai đoạn 2026-2030.

Theo Quyết định, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục quán triệt, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh triển khai, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, kịp thời khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị; tăng cường đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước.

Đối với giai đoạn 2026-2027, Kế hoạch xác định hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, bảo đảm cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định, khả thi, bảo đảm hoạt động quản lý được thông suốt, liên tục, hiệu lực và hiệu quả; hoàn thiện thể chế, chính sách về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm kịp thời, đúng chủ trương của Đảng.

Trong giai đoạn này, Bộ Công Thương phấn đấu 100% các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của Bộ phục vụ Chính phủ số được hoàn thành và đưa vào sử dụng thống nhất; mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu của Bộ đạt cấp độ 3; 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%; 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Đối với giai đoạn 2028-2030, Kế hoạch đặt mục tiêu có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phấn đấu mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ l;iệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 90%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 80%; mức độ trưởng thành về quản trị dữ liệu của Bộ đạt cấp độ 4; xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ Công Thương thuộc nhóm các bộ, ngành dẫn đầu; mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 90%./.

Bộ Công Thương: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành về giá thuộc Bộ quản lý Nhằm đảm bảo giá hàng hóa được điều chỉnh phù hợp, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá sau khi giá xăng dầu có những điều chỉnh giảm.