Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi giảm, tăng mạnh nhất kể từ hồi tháng 2

Trong tháng 7/2026, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,1%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2026 và chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn tháng, khi số liệu lạm phát yếu hơn đã hạn chế khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Trong phiên 31/7, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống 4.049,83 USD/ounce, khi đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tháng vào phiên trước. Hợp đồng vàng giao tháng 8/2026 của Mỹ giảm 1,3% xuống 4.107 USD/ounce.

Đồng USD ổn định sau khi giảm khoảng 2,4% vào ngày 30/7, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2023. Đồng bạc xanh lên giá khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền tệ khác.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (27/7), giá vàng duy trì đà tăng khi giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát trước quyết định lãi suất của Fed. Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.074,22 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng khoảng 0,2% lên 4.077 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng đã để mất đà tăng và giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào phiên 28/7 do chịu áp lực từ đà mạnh lên của đồng USD. Kim loại quý này sau đó đã để thủng mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7/2026 trong phiên 29/7, trước khi nhanh chóng phục hồi sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ năm liên tiếp.

Giá phục hồi trong phiên 30/7, khi đồng USD suy yếu và lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.104,59 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,6%, chốt phiên ở mức 4.160,60 USD/ounce.

Số liệu mới công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026, nhưng xu hướng này có thể chỉ là tạm thời do các diễn biến mới ở Trung Đông đã đẩy giá dầu lên.

Về chính sách lãi suất của Fed, tại cuộc họp trong tuần qua, Chủ tịch Kevin Warsh cam kết sẽ giảm lạm phát mà không báo hiệu sẵn sàng tăng lãi suất. Việc ông Warsh chấm dứt chính sách định hướng trước về lộ trình lãi suất khiến mỗi cuộc họp của Fed đều trở nên khó đoán định.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch dự đoán có 65% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới, so với hơn 80% một tuần trước đó./.

Giá vàng châu Á trên đà chấm dứt chuỗi giảm giá bốn tháng liên tiếp Trong phiên 31/7 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.076,53 USD/ounce, nhưng đang hướng tới mức tăng 0,7% trong cả tuần này.