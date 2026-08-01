Hải Phòng ứng dụng công nghệ, nâng sức cạnh tranh sản phẩm OCOP

Thời gian qua, sản phẩm OCOP tại Hải Phòng không chỉ gia tăng về số lượng mà chất lượng sản phẩm OCOP tiếp tục được nâng cao nhờ các chủ thể OCOP chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ vào chế biến và quảng bá, tiêu thụ để tăng sức cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường.

Đổi mới quy trình sản xuất, quảng bá, tiêu thụ

Mới đây, tháng 4/2026, Hải Phòng có thêm 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia gồm: Nước mắm Cát Hải loại cốt cá nhâm của Công ty cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải và Nước mắm truyền thống sản xuất tại Cát Hải loại chắt cá thu nguyên cốt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Hải.

Đây là một dấu mốc đáng nhớ với hai chủ thể OCOP và của nông nghiệp thành phố, khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu của các sản phẩm đặc sản địa phương và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các chủ thể OCOP.

Theo ông Lâm Hải Tùng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Dịch vụ Thủy sản Cát Hải, đây là niềm vui và động viên lớn với doanh nghiệp. "Với lịch sử phát triển hơn 60 năm, chúng tôi vẫn tiếp tục gìn giữ công thức làm nước mắm truyền thống và học hỏi, ứng dụng công nghệ vào quy trình quản lý, sản xuất, đóng gói và tham gia sàn thương mại điện tử để mở rộng kênh quảng bá, tiêu thụ.

Hiện nay, công ty đã có sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản và phấn đấu có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu trong thời gian tới," ông Tùng cho biết.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm OCOP tại gian hàng của Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải tại sự kiện chợ quê thời Mạc lần thứ 4 năm 2026. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sản phẩm của công ty không chỉ giữ được hương vị truyền thống mà còn được nâng tầm nhờ doanh nghiệp cải tiến mẫu mã, tem nhãn, công nghệ để tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất.

Còn đối với Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Nam Vũ, xã Hà Nam, việc ứng dụng công nghệ trong tiếp cận thị trường đang được các thành viên hợp tác xã triển khai mang lại hiệu quả.

Sản phẩm ổi sạch đạt OCOP 4 sao và trà búp ổi đạt OCOP 3 sao đang được Hợp tác xã quảng bá và bán qua các nền tảng số như Facebook, Tiktok, Shopee với hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng.

Tính đến hết tháng 6/2026, Hải Phòng có hơn 600 sản phẩm OCOP còn hiệu lực với các nhóm ngành: thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch cộng đồng; trong đó có 10 sản phẩm OCOP 5 sao.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, sản phẩm OCOP của Hải Phòng ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Nhiều chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Các sản phẩm đặc trưng như nước mắm, bánh đậu xanh, rau quả sấy khô, mật ong, gạo ruộng rươi… sau khi tham gia chương trình OCOP ngày càng khẳng định vị thế và mở rộng thị trường trong nước và một số sản phẩm còn được xuất sang các thị trường như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc.

Hướng đến sự phát triển bền vững cho sản phẩm OCOP

Hải Phòng đã và đang triển khai nhiều giải pháp khuyến khích đối với các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã và thúc đẩy chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho biết, hiện nay, thành phố đang triển khai đồng bộ Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); Đề án "Nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045" và nhiều chương trình về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn.

Cùng đó, tháng 11/2025, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết 51/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh hương thơm Quốc Bảo, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng, bán hàng trên nền tảng số. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Thành phố hỗ trợ sản phẩm tham gia chương trình OCOP mức 43 triệu đồng/sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, 45 triệu đồng/sản phẩm cho sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP 4 sao và 50 triệu đồng/sản phẩm đối với sản phẩm được chứng nhận OCOP 5 sao.

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP để gia tăng giá trị kinh tế bền vững cho nông nghiệp, Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 1.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; trong đó có từ 30 sản phẩm OCOP trở lên đạt 5 sao.

Hiện nay, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào sản xuất và đời sống.

Một số giải pháp về khoa học công nghệ và khuyến nông được ngành nông nghiệp địa phương xác định là nâng tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ, áp dụng dây chuyền hiện đại trong chế biến, bảo quản nông sản; cấp và quản lý tốt mã số vùng trồng; phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu nông sản của thành phố; phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm nông sản đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tư vấn khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn. Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030, trên 80% số sản phẩm OCOP Hải Phòng tham gia các sàn thương mại điện tử.

Tháng 6/2026, Sở Công Thương Hải Phòng đã ban hành văn bản 2966/SCT-QLTM về việc tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử; trong đó, đẩy mạnh ứng dụng số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Nhóm sản phẩm có lợi thế lớn như sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản chủ lực, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu sẽ được ưu tiên hỗ trợ toàn diện. Chủ thể OCOP được hỗ trợ xây dựng gian hàng số, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, nâng cao kỹ năng bán hàng trên nền tảng số.

Theo bà Lương Thị Kiểm, đối với ngành Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản địa phương và làng nghề truyền thống là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp. Để phát triển sản phẩm OCOP bền vững, các chủ thể OCOP cần xem chuyển đổi số là chìa khóa để mở rộng thị trường, tận dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường Hải Phòng cho biết thành phố đang thay đổi tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng từ sản xuất theo số lượng sang phát triển theo chuỗi giá trị; từ cạnh tranh bằng sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu, giá trị văn hóa và trải nghiệm của người tiêu dùng.

Do đó, việc gắn sản phẩm OCOP với du lịch nông nghiệp, để mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện của vùng đất, mỗi làng nghề lưu giữ ký ức văn hóa, mỗi điểm đến góp phần tạo sinh kế cho người dân thông qua phát triển du lịch nông thôn cũng là một hướng đi cần thúc đẩy để sản phẩm OCOP phát triển bền vững./.

Cần Thơ: Phấn đấu có 1.400 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên vào năm 2030 Cần Thơ ưu tiên phát triển các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, phát huy các sản phẩm đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong giai đoạn mới.

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