FAHASA và iiGEN mang “thế giới nhân vật” đến mùa tựu trường 2026

Ngày 31/ 7, FAHASA phối hợp cùng iiGEN khai mạc không gian Pop-up “Thế giới nhân vật iiGEN” tại nhà sách Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm nổi bật với thiết kế hiện đại, màu sắc sinh động.

Ngày 31/7, FAHASA phối hợp cùng iiGEN khai mạc không gian Pop-up “Thế giới nhân vật iiGEN” tại nhà sách Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập văn phòng phẩm bản quyền mới với loạt nhân vật được yêu thích. Các sản phẩm nổi bật với thiết kế hiện đại, màu sắc sinh động và chất liệu an toàn.

Không gian pop-up còn là sân chơi hấp dẫn cho gia đình với minigame tô màu tranh và ném tên nhận quà dành cho trẻ em. Khách hàng check-in được tặng quà ngay.

Sự kiện khẳng định nỗ lực của FAHASA trong việc biến nhà sách thành điểm đến văn hóa và trải nghiệm, mở rộng danh mục văn phòng phẩm cao cấp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại của học sinh và gia đình./.