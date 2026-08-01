Đối tượng cướp giật "khét tiếng" nhiều tiền án sa lưới tại phường Đức Nhuận

Công an phường Đức Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 1/8 thông báo đã kịp thời bắt tạm giam Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 1972), đối tượng có nhiều tiền án về hành vi cướp giật tài sản, sau khi hắn thực hiện vụ cướp trên đường Đào Duy Anh.

Vào khoảng 00 giờ ngày 2/5/2026, ông H.H.N (sinh năm 1982) cùng vợ đang đi bộ trên đường Đào Duy Anh thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát, giật chiếc túi xách trên đường Đào Duy Anh. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Ngay sau khi bị cướp, ông N đã truy đuổi quyết liệt và bám giữ được đối tượng. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng đã kéo lê nạn nhân trên đường nhằm tẩu thoát. Khi đến khu vực trước số nhà 12/5 Đào Duy Anh, đối tượng bị ngã xe. Lúc này, lực lượng An ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ và người dân xung quanh đã kịp thời phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Đức Nhuận để xử lý; đồng thời thu giữ toàn bộ tài sản bị cướp phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Huy Hoàng, cư trú tại phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh và thừa nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, qua xác minh, Nguyễn Huy Hoàng là đối tượng có nhiều tiền án, đã nhiều lần bị xử lý về hành vi cướp giật tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng để điều tra về tội "Cướp giật tài sản", thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đường phố, Công an phường Đức Nhuận đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (PC01) để điều tra theo quy định.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm đường phố, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.