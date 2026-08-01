Điện Biên kịp thời ngăn chặn hai thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao"

Công an xã Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) cho biết, ngày 31/7, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa an toàn hai thiếu nữ trên địa bàn trở về địa phương và bàn giao cho gia đình.

Hai em bị các đối tượng lừa đưa sang Trung Quốc bằng chiêu trò tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao."

Trước đó, ngày 28/7, Công an xã Tủa Chùa tiếp nhận tin báo của gia đình anh Vàng A.H và chị Giàng Thị S về việc hai con là V.T.S và G.T.P (cùng sinh năm 2011) rời khỏi nhà, không rõ tung tích.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên xác minh, rà soát hướng di chuyển của hai em.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai thiếu nữ đang đi xe khách lên tỉnh Lào Cai và có nguy cơ bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Công an xã Tủa Chùa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai ngăn chặn kịp thời khi hai em chuẩn bị tiếp tục hành trình lên khu vực biên giới.

Theo xác minh ban đầu, hai thiếu nữ khai bị một số đối tượng trên mạng xã hội tiếp cận, hứa hẹn đưa sang Trung Quốc làm việc với mức thu nhập cao, "việc nhẹ, lương cao", không yêu cầu kinh nghiệm. Tin vào những lời dụ dỗ này, hai em đã không báo cho gia đình và rủ nhau lên Lào Cai theo hướng dẫn của các đối tượng.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh, tăng cường quản lý, giáo dục con em; thường xuyên quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ và hoạt động của con em trên không gian mạng.

Các thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào việc làm có thu nhập cao nhưng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc người thân có biểu hiện bị lôi kéo, dụ dỗ xuất cảnh trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý./.

Kịp thời ngăn chặn nhiều thiếu niên bỏ nhà đi tìm “việc nhẹ lương cao” Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, quan tâm đến con em, nhất là các mối quan hệ và hoạt động trên không gian mạng; tuyệt đối không để con em tự ý đi theo người lạ.