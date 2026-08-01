Lâm Đồng: Hai chị em tử vong thương tâm khi tắm hồ nước tự nhiên

Ngày 1/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 31/7, 5 trẻ em rủ nhau đến tắm tại một hồ nước tự nhiên ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê. Hồ có độ sâu khoảng 4 m.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, một số em đi cùng chạy về báo người lớn việc hai chị em N.T.T (9 tuổi) và N.T.P (7 tuổi) bị đuối nước, mất tích. Nhận được tin báo, người dân cùng gia đình nhanh chóng đến hiện trường, tìm kiếm và đưa hai nạn nhân lên bờ, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, cả hai cháu đã không qua khỏi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Quảng Khê có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân một phần kinh phí lo hậu sự.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trẻ em tại các khu vực ao, hồ, sông, suối, nhất là trong thời gian nghỉ hè. Trước đó, ngày 10/7, tại xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, 5 bé gái 11 tuổi cũng tử vong trong một vụ đuối nước tại hồ thủy lợi.

Theo báo cáo của ngành chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2026, ở tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn thương tích làm 28 trẻ em tử vong, trong đó có 22 vụ tai nạn đuối nước làm 25 em tử vong (chiếm gần 90% số trẻ tử vong do tai nạn, thương tích).

Trước tình hình tai nạn đuối nước trẻ em diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát những khu vực có nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, công trình thủy lợi, khu vực khai thác khoáng sản để chủ động lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Các địa phương ưu tiên nguồn lực xây dựng, lắp đặt bể bơi, hồ bơi tại cấp xã, nhất là tại trường học, để tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để hạn chế những vụ việc đáng tiếc xảy ra./.

Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước mỗi năm Theo Bộ Y tế, tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu gia đình cùng các em nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.