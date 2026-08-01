Quảng Ninh: Khống chế vụ cháy Cảng cá Phúc Tiến, thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng

Khoảng 3 giờ 37 phút ngày 1/8, một vụ cháy đã xảy ra tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến (thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, Quảng Ninh) làm thiêu rụi 19 xuồng, máy, ước tính thiệt hại gần 2,6 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng Công an xã, An ninh cơ sở, Quân sự xã, cán bộ và nhân dân thôn Phúc Tiến phối hợp cùng Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Công an tỉnh Quảng Ninh đóng tại xã Tiên Yên) nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường.

Đến khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng, thiêu rụi 19 xuồng, máy của 17 cá nhân và 2 tổ chức (gồm Công an xã Đầm Hà; Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã).

Hiện Ủy ban nhân dân xã Đầm Hà đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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