Thị trường phục hồi trong “nghi ngờ”: Điểm tựa nội lực và áp lực phân hóa

Sau một chuỗi giảm điểm kéo dài trong bốn tuần liên tiếp VN-Index từ 1.900 điểm xuống sát mốc 1.650 điểm, thị trường chứng khoán đã ghi nhận nhịp phục hồi kỹ thuật trong tuần giao dịch cuối tháng 7 (27-31/7).

Theo giới phân tích, sự cộng hưởng từ kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng khả quan của các doanh nghiệp niêm yết và tín hiệu hạ nhiệt từ áp lực vĩ mô quốc tế, đã tạo điểm tựa tâm lý vững chắc cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh thanh khoản vẫn sụt giảm nhẹ cho thấy dòng tiền đang có sự phân hóa sâu sắc.

Nội lực doanh nghiệp và sự ổn định vĩ mô

Những phiên đầu tuần, sự sụt giảm mạnh của nhóm cổ phiếu chứng khoán từng dấy lên lo ngại về một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Dù vậy, lực cầu bắt đáy sau đó đã chủ động nhập cuộc (tại vùng giá thấp) đã nhanh chóng đảo ngược diễn biến của thị trường. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 30/07, thị trường đã bứt phá gần 40 điểm, ghi nhận sắc xanh lan tỏa diện rộng, nhờ đó VN-Index chốt tuần tại mốc 1.735,78 điểm, tương đương mức tăng 2,95% so với tuần trước.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, động lực chính thúc đẩy nhịp phục hồi này đến từ hai yếu tố cốt lõi là kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp trong nước và động thái từ các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới.

“Thống kê cho thấy có tới 672 doanh nghiệp niêm yết công bố lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số thực tế chứng minh sức bật của nền kinh tế, giúp nhà đầu tư định giá lại doanh nghiệp dựa trên các số liệu tài chính rõ ràng thay vì những kỳ vọng mơ hồ trước đó,” ông Phong nhận định.

Ở góc độ vĩ mô quốc tế, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) duy trì lãi suất ở mức 1% đã giải tỏa đáng kể áp lực lên tỷ giá trong nước, tạo điều kiện cho tâm lý của các nhà đầu tư nội ổn định trở lại.

Thanh khoản sụt giảm và sự phân hóa

Mặc dù điểm số phục hồi ấn tượng, song thanh khoản thị trường lại phản ánh trạng thái thận trọng hơn từ phía dòng tiền lớn. Theo báo cáo từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trong tuần qua giảm 10,3% so với tuần trước đó. Điều này cho thấy đà tăng điểm chưa có sự đồng thuận hoàn toàn từ thanh khoản chung mà chủ yếu tập trung ở các nhóm cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt.

Ghi nhận từ SHS cho thấy độ rộng thị trường phục hồi tương đối tích cực ở hầu hết các nhóm ngành (như viễn thông-công nghệ, cao su, thép, bán lẻ, bất động sản, bảo hiểm, phân bón, năng lượng và ngân hàng) sau giai đoạn bị bán mạnh. Ngược lại, nhóm thủy sản vẫn chịu áp lực điều chỉnh tương đối lớn.

Sự suy giảm thanh khoản trong nhịp hồi phục là minh chứng cho thấy dòng tiền đang chuyển dịch sang trạng thái phòng thủ và chọn lọc kỹ lưỡng.

Về điều này, ông Nguyễn Tấn Phong phân tích: “Mức tăng của chỉ số chung trong giai đoạn này sẽ không đại diện cho hiệu suất danh mục của phần đông nhà đầu tư. Dòng tiền gần như chỉ tập trung chảy vào những doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 tích cực. Những nhóm cổ phiếu thiếu câu chuyện hỗ trợ riêng hoặc thiếu nền tảng cơ bản vững chắc sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau.”

Bên cạnh đó, áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì. Chỉ riêng trong tuần qua, giá trị bán ròng của khối ngoại trên sàn HOSE đạt 2.434 tỷ đồng, nâng lũy kế bán ròng từ đầu năm vượt mốc 92.000 tỷ đồng. Điều này tạo ra một lực cản kỹ thuật không nhỏ đối với đà bứt phá của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Về mặt kỹ thuật, sau khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.650 điểm, VN-Index đã phục hồi lên vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.770 điểm-khu vực tương đương với đường trung bình động 200 phiên (SMA200).

Nhóm phân tích của SHS đánh giá: “Thị trường khép lại tháng 7/2026 với mức giảm 6,68% so với tháng trước, chấm dứt giai đoạn biến động biên độ hẹp trước đó. Những diễn biến điều chỉnh trong tháng mang lại những áp lực tâm lý tương tự thời điểm tháng 4/2022. Hiện tại, thị trường đang trong quá trình tích lũy để thiết lập vùng cân bằng mới sau nhịp giảm sâu. Biên độ dao động dự kiến của VN-Index sẽ thu hẹp trong khoảng 1.700 điểm đến 1.770 điểm.”

Sự thận trọng của các dòng tiền lớn cũng được phản ánh rõ nét trên thị trường chứng khoán phái sinh. Kỳ hạn 41I1G8000 đóng cửa tuần ở mức 1.875 điểm, ghi nhận mức chênh lệch dương 2,93 điểm so với chỉ số cơ sở VN30 (đóng cửa tại 1.872,07 điểm).

Tuy nhiên, tổng khối lượng hợp đồng giao dịch trong phiên cuối tuần giảm 16,1% và khối lượng mở (OI) của kỳ hạn này lùi về mức 37.997 hợp đồng. Diễn biến này cho thấy các nhà giao dịch (traders) đang chủ động hạ vị thế đầu cơ, ưu tiên các giải pháp phòng ngừa rủi ro khi chỉ số VN30 tiệm cận vùng kháng cự mạnh xung quanh 1.900 điểm.

Trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm vùng cân bằng mới với những phiên rung lắc đan xen, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi (FOMO) tại các vùng kháng cự gần 1.770 điểm của VN-Index và 1.900 điểm của VN30.

Chuyên gia Nguyễn Tấn Phong gợi ý kịch bản cơ sở cho tuần giao dịch tiếp theo, chỉ số đi lên trong sự nghi ngờ và có thể dao động trong biên độ 1.720-1.780 điểm. Trong kịch bản này, rủi ro địa chính trị thế giới (như căng thẳng tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran) cũng như xác suất FED có thể đảo chiều chính sách vào kỳ họp tháng Chín là những biến số cần được đặt vào bộ lọc quản trị rủi ro./.

Khuyến nghị nhà đầu tư chứng khoán ưu tiên quản trị rủi ro trong ngắn hạn Các công ty chứng khoán nhận định áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc dù đã xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật, vì vậy khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro.