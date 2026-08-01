Phú Thọ: Tạo động lực từ nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư

Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn song tỉnh Phú Thọ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đây được xác định là động lực quan trọng để duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo Cục Thống kê Phú Thọ, tháng 7/2026, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.168,6 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 12.073,3 tỷ đồng, giảm 3,5%; trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 8.184 tỷ đồng, giảm 3,3% và vốn ngân sách cấp xã đạt 3.889,3 tỷ đồng, giảm 3,9%.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm vẫn được tập trung nguồn lực triển khai. Trong tháng 7, dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu thực hiện khoảng 270 tỷ đồng; đường kết nối Lương Sơn-Xuân Mai đạt 90 tỷ đồng; đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ đạt 75 tỷ đồng; dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô (đường Vành đai 5 và tuyến đường ven chân núi Tam Đảo) đạt 48,1 tỷ đồng; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì đạt 47,5 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư công, thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến ngày 15/7/2026, tỉnh đã thu hút 67 dự án FDI (gồm 21 dự án cấp mới và 46 dự án điều chỉnh vốn) với tổng vốn đăng ký 1,352 tỷ USD, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty Star Engineers Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên I (Phú Thọ). (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN).

Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư; riêng Trung Quốc dẫn đầu với 20 dự án, tổng vốn 690 triệu USD.

Đáng chú ý, 64/67 dự án FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký 1,351 tỷ USD, cho thấy sức hút của tỉnh đối với các ngành sản xuất công nghệ cao.

Đối với đầu tư trong nước, toàn tỉnh thu hút 95 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký 33.069 tỷ đồng. Mặc dù giảm so với cùng kỳ, nhưng đây vẫn là nguồn lực quan trọng để phát triển hạ tầng và mở rộng sản xuất.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến ngày 20/7/2026, toàn tỉnh có 2.943 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 34,2 nghìn tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 14,4 nghìn lao động, tăng 21,1% về số doanh nghiệp và tăng 37,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực thương mại có 1.049 doanh nghiệp, chiếm 35,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 565 doanh nghiệp, chiếm 19,2%, tăng 12,8%.

Toàn tỉnh cũng có 704 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại lên 3.647 doanh nghiệp, tăng 10% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn 599 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 65,5%, cùng 2.020 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 12,8%, phản ánh những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt.

Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và đấu thầu; tăng cường kiểm tra tiến độ, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, đồng thời ưu tiên vốn cho các công trình có khả năng hoàn thành, phát huy hiệu quả trong năm.

Tỉnh cũng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các dự án FDI và DDI sớm đi vào hoạt động; đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với việc đồng thời thúc đẩy đầu tư công, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, Phú Thọ kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.

Đối diện áp lực lớn, Cần Thơ gấp rút giải ngân vốn đầu tư công Để đạt mục tiêu giải ngân 75% vào cuối quý 3 theo kịch bản tăng trưởng kinh tế, thành phố phải giải ngân thêm khoảng 10.489 tỷ đồng trong hơn hai tháng còn lại, bình quân trên 3.000 tỷ đồng mỗi tháng.

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