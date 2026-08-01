Giá vàng SJC giảm 7 triệu đồng mỗi lượng trong tháng 7 năm 2026

Khép lại tháng 7/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận một tháng biến động mạnh với những phiên tăng, giảm liên tục theo diễn biến quốc tế. Dù có thời điểm phục hồi, giá vàng miếng SJC vẫn giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng so với cuối tháng trước.

Trên thị trường thế giới, trước những tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến lạm phát và căng thẳng địa chính trị, giới chuyên gia nhận định giá vàng vẫn còn đối mặt với nhiều biến động trong thời gian tới.

Vàng SJC lùi về sát mốc 140 triệu đồng/lượng

Tuần giao dịch từ ngày 27/7 đến 1/8 khép lại với những nhịp tăng - giảm liên tục của giá vàng trong nước, phản ánh rõ tâm lý giằng co của thị trường trước các thông tin kinh tế toàn cầu.

Ngay trong phiên đầu tuần, giá vàng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, lên mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Đây được xem là phản ứng của thị trường trước đà phục hồi của giá vàng thế giới sau chuỗi phiên giảm trước đó. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài. Sang ngày 28/7, giá vàng SJC quay đầu giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống còn 137,5-141,5 triệu đồng/lượng.

Đến sáng 29/7, thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng về mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Điểm đáng chú ý là ngay trong chiều cùng ngày, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng, lên mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng khi lực cầu bắt đáy xuất hiện.

Xu hướng "sáng tăng, chiều giảm" tiếp tục lặp lại trong hai phiên cuối tuần. Sáng 30/7, giá vàng tăng thêm 1 triệu đồng/lượng lên 138,5-142,5 triệu đồng/lượng nhưng đến cuối giờ chiều lại giảm 800.000 đồng/lượng.

Ngày 31/7 cũng ghi nhận diễn biến tương tự khi giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng vào đầu phiên rồi giảm 1,3 triệu đồng/lượng vào cuối ngày.

Bước sang phiên giao dịch ngày 1/8, giá vàng SJC tiếp tục giảm thêm 900.000 đồng/lượng, xuống còn 137-141 triệu đồng/lượng.

Tính chung cả tháng 7, giá vàng miếng SJC đã giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng so với cuối tháng trước. Nếu đi mua vàng ở thời điểm đầu tháng và bán ra hôm nay 1/8, người mua chịu lỗ 11 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước đang phản ứng nhanh hơn với biến động của giá vàng quốc tế. So với giai đoạn trước, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp đáng kể, phản ánh tâm lý đầu cơ giảm mạnh và cung-cầu thị trường dần trở về trạng thái cân bằng hơn.

Tâm điểm chú ý của thị trường vàng tuần qua là cuộc họp chính sách của Fed

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Thị trường vàng thế giới lại khép lại tháng 7 với mức tăng khoảng 1,1%, chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bốn tháng liên tiếp và ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2026.

Dù vậy, những phiên giao dịch cuối tháng vẫn xuất hiện áp lực điều chỉnh khá mạnh. Trong phiên 31/7, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống còn 4.049,83 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm xuống 4.107 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đồng USD phục hồi sau phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2023. Đồng bạc xanh tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu mua vàng. Ngoài yếu tố tỷ giá, thị trường còn chịu tác động từ các số liệu kinh tế mới của Mỹ.

Trong cuộc họp ngày 29/7/2026, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Sau khi tuyên bố chính sách được công bố, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu, song không làm rõ Fed sẽ hành động như thế nào trong thời gian tới.

Điều này khiến thị trường lúng túng trong việc đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Sau quyết định của Fed, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 2%.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch dự đoán có 65% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới, so với hơn 80% một tuần trước đó.

Theo giới phân tích, về lâu dài, cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz sẽ lắng xuống nhưng tình trạng đa cực địa chính trị, tình trạng hạn chế toàn cầu hóa và sự mất cân bằng tài chính của Mỹ sẽ hỗ trợ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước các tài sản của Mỹ.

Tại Trung Đông, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 30/7 sau vài ngày tạm lắng khi hai bên nối lại các hoạt động quân sự đáp trả bằng tên lửa và không kích, làm gia tăng nguy cơ mở rộng chiến sự trên toàn khu vực và gây thêm sức ép đối với các tuyến vận tải năng lượng chiến lược.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Điều này có thể khiến áp lực lạm phát, vốn đã giảm trong vài tháng qua, quay trở lại.

Thị trường cũng cho rằng Fed cuối cùng sẽ phải có phản ứng trước diễn biến này, qua đó giúp giá vàng vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 4.150 USD/ounce và 4.200 USD/ounce.

Sau một tháng đầy biến động, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi mọi sự chú ý đều hướng về các dữ liệu kinh tế Mỹ và cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed. Đây sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng giá vàng trong những tuần tới, đồng thời tiếp tục chi phối diễn biến của thị trường vàng trong nước./.

Giá vàng trong nước bất ngờ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau khi tăng mạnh Giá vàng SJC cuối giờ trưa 31/7 bất ngờ giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau đà tăng sáng sớm, thị trường trong nước và quốc tế cùng có xu hướng giảm mạnh.

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