Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong gần 10 tháng

Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt tại Mỹ đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần ngày 31/7, trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 tháng.

Thị trường ngũ cốc Mỹ

Giá các mặt hàng nông sản chủ chốt trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ) đồng loạt giảm trong phiên cuối tuần ngày 31/7, khi triển vọng thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng về một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, các báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nhu cầu vẫn duy trì khả quan, qua đó góp phần hỗ trợ triển vọng thị trường trong trung và dài hạn.

Khép lại phiên giao dịch ngày 31/7, giá đậu tương giảm do dự báo mưa sẽ xuất hiện tại các vùng trồng trọng điểm ở khu vực Trung Tây trong dịp cuối tuần. Lượng mưa này được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây đậu tương bước vào giai đoạn hình thành quả.

Trong khi đó, USDA thông báo Mỹ đã bán 252.000 tấn đậu tương cho một khách hàng không được tiết lộ. Giá ngô cũng chịu sức ép đi xuống do điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ, đồng thời bị ảnh hưởng bởi đà giảm mạnh của lúa mỳ.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại một trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hoạt động điều chỉnh vị thế của các quỹ đầu cơ trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng cũng góp phần kéo giá đi xuống. Trong khi đó, giá lúa mỳ giảm mạnh khi lực bán kỹ thuật gia tăng, do nhiều nhà đầu tư cho rằng đà tăng trước đó trong tuần đã vượt quá các yếu tố cơ bản của thị trường. Đáng chú ý, giá lúa mỳ vẫn đi xuống bất chấp xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng biển trên Biển Đen trong tuần qua.

Diễn biến giảm giá trong phiên cuối tuần diễn ra sau giai đoạn thị trường được hỗ trợ bởi một loạt báo cáo quan trọng của USDA công bố từ 30/6 đến 10/7. Các báo cáo về diện tích gieo trồng, tồn kho ngũ cốc và cung-cầu đã cải thiện tâm lý thị trường, đồng thời tạo thêm cơ hội để nông dân Mỹ bán lượng hàng tồn kho của vụ cũ và chốt giá trước cho một phần sản lượng dự kiến của niên vụ 2026.

Báo cáo của USDA cho thấy diện tích gieo trồng ngô và đậu tương của Mỹ trong niên vụ 2026 đạt 180,7 triệu mẫu Anh, vượt kỷ lục được thiết lập vào niên vụ 2017. T

rong đó, diện tích trồng ngô đạt 95,34 triệu mẫu Anh, còn đậu tương đạt 85,36 triệu mẫu Anh, tăng so với dự báo đưa ra hồi tháng 3/2026. (1 mẫu Anh=0,4047 ha). Trong báo cáo Cung-cầu nông sản thế giới (WASDE) tháng 7/2026, USDA dự báo sản lượng ngô của Mỹ năm 2026 đạt khoảng 16 tỷ bushel, còn sản lượng đậu tương đạt 4,47 tỷ bushel, thuộc nhóm cao nhất từ trước đến nay.

Dù vậy, cơ quan này cũng dự báo tồn kho cuối vụ niên vụ 2026-2027 sẽ giảm xuống còn 1,79 tỷ bushel đối với ngô và 310 triệu bushel đối với đậu tương, nhờ nhu cầu từ sản xuất ethanol, thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Sau khi các báo cáo được công bố, giá kỳ hạn trên CBOT đã tăng đáng kể. Giá ngô giao tháng 12/2026 tăng từ 4,36 USD lên 4,88 USD/bushel, trong khi hợp đồng đậu tương giao tháng 11 tăng từ 11,44 USD lên 12,54 USD/bushel, tương đương tăng 1,10 USD chỉ trong chưa đầy một tháng.

Theo nhà kinh tế nông nghiệp Kent Thiesse, đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh hơn dự kiến cùng những lo ngại về điều kiện thời tiết tại các vùng sản xuất chủ chốt. T

uy nhiên, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi trong phần còn lại của mùa vụ, giá ngũ cốc có thể giảm nhanh trước khi bước vào vụ thu hoạch. (1 bushel lúa mì/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Giá gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần 10 tháng, trong bối cảnh giá lúa trong nước đi lên, nguồn cung dần thu hẹp và nhu cầu từ thị trường quốc tế bắt đầu phục hồi, bất chấp thương mại toàn cầu vẫn chịu tác động từ những căng thẳng địa chính trị tại Tây Á.

Là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, mọi biến động về giá gạo của Ấn Độ đều được các nhà nhập khẩu trên toàn cầu theo dõi sát sao. Trong tuần này, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng lên 358-364 USD/tấn, so với 356-361 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 357-363 USD/tấn, phản ánh xu hướng thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao.

Động lực chính thúc đẩy giá xuất khẩu tăng là giá lúa trong nước đi lên do nguồn cung ngày càng thắt chặt. Các thương nhân cũng đang theo dõi sát vụ thu hoạch sắp tới, trong bối cảnh những lo ngại về sản lượng đã góp phần đẩy giá tăng. Sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và những bất định đối với vụ mùa mới đang tạo thêm áp lực lên giá gạo xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường quốc tế cũng bắt đầu cải thiện. Một thương nhân tại New Delhi cho biết, nhu cầu mua gạo của nước ngoài đang phục hồi dần, do gạo Ấn Độ vẫn duy trì sức cạnh tranh về giá dù đã tăng trong thời gian gần đây.

Trong nửa đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng chủ yếu đến từ xuất khẩu gạo non-basmati, qua đó bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu gạo basmati.

Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ chịu sức ép sau khi xung đột liên quan đến Israel, Iran và Mỹ làm gián đoạn hoạt động thương mại với một số thị trường quan trọng ở khu vực Vùng Vịnh, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu từ khu vực này.

Trái ngược với Ấn Độ, giá gạo tại Bangladesh tăng chủ yếu do tác động của thời tiết bất lợi. Theo các thương nhân, hai đợt lũ liên tiếp đã gây thiệt hại cho các cánh đồng lúa, đặc biệt là các giống lúa chất lượng cao, khiến giá gạo trong nước tiếp tục tăng trong tuần này.

Tại Đông Nam Á, nhu cầu vẫn khá trầm lắng. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 430-450 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết nhu cầu vẫn yếu sau khi Philippines, một trong những khách hàng lớn nhất của Việt Nam, siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chưa hạ giá bán do biên lợi nhuận đang chịu nhiều sức ép.

Gạo xuất khẩu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Giá càphê thế giới

Giá càphê trên các sàn giao dịch quốc tế đồng loạt tăng trở lại, trong đó giá càphê arabica bật tăng mạnh hơn 9 xu Mỹ/pound, còn giá càphê robusta nhích lên 2 USD/tấn. Đà phục hồi được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung thắt chặt khi tiến độ thu hoạch tại Brazil chậm hơn bình thường, trong khi một số vùng trồng đã xuất hiện hiện tượng ra hoa sớm, làm gia tăng những rủi ro đối với vụ mùa kế tiếp.

Cụ thể, kết thúc phiên 31/7, trên sàn giao dịch hàng hóa London (ICE), giá càphê robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 2 USD/tấn so với phiên 30/7, hiện ở mức 3.782 USD/tấn. Giá càphê robusta giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 14 USD/tấn, đạt 3.775 USD/tấn.

Tương tự, tại sàn New York (Mỹ), giá càphê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn giao dịch New York tăng 9,05 xu Mỹ/pound so với phiên trước đó, hiện ở mức 332,10 xu Mỹ/lb. Giá càphê arabica giao tháng 12/2026 tăng 6,95 xu Mỹ/lb, lên 314,65 xu Mỹ/lb. (1 lb = 0,4535 kg)

Động lực chính giúp giá càphê đồng loạt đi lên phiên cuối tuần đến từ những lo ngại về nguồn cung tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới.

Thu hoạch càphê. (Ảnh: TTXVN)

Tiến độ thu hoạch đang chậm hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thời tiết, khiến lượng càphê đưa ra thị trường chưa đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, hiện tượng ra hoa sớm tại một số vùng trồng làm dấy lên lo ngại cây càphê có thể bị ảnh hưởng nếu điều kiện thời tiết trong thời gian tới không thuận lợi, qua đó tác động đến năng suất của niên vụ tiếp theo.

Diễn biến này khiến giới đầu tư tăng cường mua vào để phòng ngừa rủi ro thiếu hụt nguồn cung trong tương lai. Giá càphê arabica tăng mạnh hơn robusta cũng phản ánh mức độ nhạy cảm cao của phân khúc này trước các thông tin liên quan đến thời tiết và chất lượng mùa vụ tại Brazil.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường vẫn có thể chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung toàn cầu trong niên vụ 2026-2027. Các tổ chức quốc tế vẫn dự báo sản lượng càphê thế giới sẽ ở mức cao nhờ vụ mùa bội thu của Brazil, trong khi xuất khẩu càphê robusta từ Việt Nam tiếp tục duy trì tích cực. Do đó, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động theo các thông tin cập nhật về tiến độ thu hoạch, diễn biến thời tiết tại Brazil và tình hình tồn kho trên các sàn giao dịch quốc tế./.

Thị trường nông sản thế giới: Giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đều tăng Do ảnh hưởng từ tỷ giá và lo ngại về thời tiết, giá chào bán tại các nước sản xuất gạo hàng đầu của châu Á như Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng nhích lên.