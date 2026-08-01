Bốn "ông lớn" công nghệ đặt cược gần 2.400 tỷ USD vào AI

Bốn "ông lớn" công nghệ đang dẫn đầu cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu đã cam kết chi gần 2.400 tỷ USD trong những năm tới, cho thấy làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn đang diễn ra với quy mô rất lớn.

Trong vòng một năm qua, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft và Amazon đều công bố các cam kết chi tiêu tăng mạnh cho việc thuê mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, mua điện năng và các thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu. Các khoản chi này bao gồm cả những khoản đầu tư ngắn hạn lẫn các cam kết kéo dài hàng chục năm.

Tuần trước, Alphabet- công ty mẹ của Google- cho biết tổng giá trị các cam kết mua sắm, nghĩa vụ hợp đồng và các hợp đồng thuê chưa bắt đầu thực hiện của tập đoàn này đã lên tới 902 tỷ USD, cao gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, con số này bao gồm các thỏa thuận mua sắm thiết bị kỹ thuật, điện năng và thuê cơ sở hạ tầng.

Meta cũng ghi nhận mức tăng tương tự khi công bố gần 700 tỷ USD cam kết chi tiêu trong tương lai. Khoảng một nửa số này là các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu chưa có hiệu lực và sẽ được thanh toán trong thời gian lên tới 30 năm. Tổng giá trị các cam kết của Meta hiện cao gấp hơn 8 lần so với một năm trước.

Một trong những chủ đề được giới công nghệ tranh luận nhiều nhất trong năm nay là liệu hàng trăm tỷ USD đang được đổ vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có mang lại hiệu quả như kỳ vọng hay không. Alphabet và Amazon đều đã rơi vào tình trạng dòng tiền tự do âm, trong khi Meta cũng được dự báo sẽ sớm đối mặt với tình trạng tương tự.

Dù vậy, trong các báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, cả ba doanh nghiệp đều cho biết sẽ tiếp tục tăng đầu tư, với lý do nhu cầu về năng lực tính toán phục vụ AI đang tăng rất mạnh.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các khoản chi đều dành riêng cho trung tâm dữ liệu. Mỗi doanh nghiệp cũng công bố các cam kết theo những cách khác nhau, khiến việc so sánh trực tiếp trở nên khó khăn.

Meta cho biết một phần kế hoạch đầu tư liên quan đến các thiết bị phần cứng dành cho người tiêu dùng thuộc bộ phận Reality Labs. Trong khi đó, Alphabet và Amazon đều tính cả các khoản chi dự kiến cho việc mua bản quyền nội dung.

Phát biểu hôm 30/7, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy cho rằng công ty hiện chỉ đang trải qua một phiên bản "tăng tốc" của giai đoạn đầu xây dựng dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). Theo ông, việc mạnh tay đầu tư trong những năm đầu sẽ mang lại lợi nhuận lớn về sau.

Ông Jassy cũng cho biết ngay cả khi Amazon chi tới 220 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay, con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu về hạ tầng điện toán đám mây. Trong quý 2 năm 2026, doanh thu của AWS tăng 37%, mức tăng nhanh nhất kể từ cuối năm 2021./.

CEO SoftBank: Trí tuệ Nhân tạo sẽ cần 5.000 tỷ USD đầu tư mỗi năm vào năm 2040 Khoản đầu tư mà SoftBank đặt nhiều kỳ vọng nhất hiện là vào OpenAI, nhà phát triển chatbot ChatGPT; tổng vốn đầu tư của tập đoàn vào công ty này dự kiến sẽ vượt 60 tỷ USD trước khi năm 2026 kết thúc.

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