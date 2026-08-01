Belarus mở hành lang nhân đạo để đoàn tụ các gia đình từ Nga và Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/7, kênh truyền hình First Information cho biết Belarus đã thiết lập một hành lang nhân đạo để đoàn tụ gia đình hai nước xung đột Nga và Ukraine. Hành lang này được tổ chức tại trạm kiểm soát Novaya Guta trên biên giới Belarus-Ukraine.

Trong đợt đoàn tụ này, 10 người về hưu và người khuyết tật từ Nga được sang thăm người thân ở Ukraine. Trong khi đó, 5 người khác từ Ukraine về Belarus để gặp gia đình đang chờ. Đặc biệt, 4 trẻ em Ukraine cũng đã được đoàn tụ với gia đình, một số sẽ trở về Ukraine và số còn lại sẽ đến các nước Liên minh châu Âu (EU).

Hoạt động này được tiến hành theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Belarus nhằm duy trì mối quan hệ nhân đạo, bất chấp tình hình khó khăn. Belarus nhiều lần đóng vai trò là nền tảng trung lập cho đối thoại và các giải pháp nhân đạo.

Trước đó cũng tại Novaya Guta, ngày 27/6 đã diễn ra cuộc trao đổi dân thường theo tỷ lệ 7 đổi 7 và tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 160 đổi 160. Ngày 16/7 vừa qua, thi thể của các binh sỹ tử trận đã được bàn giao./.

Ukraine tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Belarus Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các đơn vị của cơ quan này và quân đội đang “thực hiện một loạt các biện pháp an ninh tăng cường toàn diện tại các khu vực phía Bắc của đất nước.”

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